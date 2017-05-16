Молодежь Алтайского края приглашают поучаствовать в спортивном фестивале

Фестиваль «Вне зала» состоится 26 мая на площади у Дворца зрелищ и спорта

Спортивный молодежный фестиваль «Вне зала» пройдет 26 мая на площади у Дворца зрелищ и спорта. Принять в нем участие могут учащиеся образовательных учреждений Алтайского края, увлекающиеся активными видами спорта.

На фестивале будет работать несколько площадок:

для спортсменов BMX (показательные выступления на велосипедах и скейтбордах)

для различных категорий тяжелой атлетики

для любителей стритбола

для бампербола и воркаута (соревнования на спортивных уличных снарядах)

а также шахматная площадка

Самые маленькие участники фестиваля смогут продемонстрировать свои возможности на детской игровой площадке.

Студенческое правительство Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова, выступающее организатором фестиваля, отмечает, что каждый пришедший на праздник сможет попробовать свои силы в любых соревнованиях. Победители и участники будут награждены дипломами и подарками.

Мероприятие проводится при поддержке Алтайского краевого Законодательного Собрания, Министерства образования и науки Алтайского края, управления спорта и молодежной политики Алтайского края, комитета по физической культуре и спорту города Барнаула, АРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Алтайского регионального общественного фонда благотворительных и социальных программ «ЗВЕЗДНЫЙ СВЕТ», Молодежных парламентов Алтайского края и города Барнаула.

Фестиваль организован в рамках реализации программы развития деятельности студенческих объединений образовательных организаций высшего образования в целях популяризации активных видов спорта и организации досуга студенческой молодежи.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 22 мая по электронной почте: k.a.belozertseva@mail.ru

Положение о фестивале размещено на сайте