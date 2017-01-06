Молодежная сборная России по хоккею стала бронзовым призером ЧМ

Александр
Автор: Александр Январь 6, 2017 12:45

Молодежная сборная России по хоккею стала бронзовым призером ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею стала бронзовым призером ЧМ

Россияне обыграли шведов счетом 2:1

Молодежная сборная России по хоккею в овертайме обыграла сборную Швеции в матче за бронзовые медали чемпионата мира, сообщает Р-Спорт.

Российские хоккеисты (игроки до 20 лет) сразились со сверстниками в четверг, 5 января, в Монреале.

Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу россиян. Первую шайбу в основное время (21-я минута) забил Кирилл Капризов. На 31-й минуте в ворота сборной России забил швед Джонатан Дален.

А  победу нашей сборной принес Денис Гурьянов (61-я минута).

Для команды РФ бронза стала седьмой в истории. 

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Александр
Автор: Александр Январь 6, 2017 12:45
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