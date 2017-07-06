Мутко: каждый третий россиянин регулярно занимается спортом

Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 07:45

Мутко: каждый третий россиянин регулярно занимается спортом

Мутко: каждый третий россиянин регулярно занимается спортом

Или 46,6 миллиона человек

Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, вступая на пленарном заседании Госдумы, заявил, что число людей, которые регулярно занимаются спортом, растет из года в год. Об этом пишет «Парламентская газета».

Он отметил, что по сравнению с 2009 годом количество россиян, регулярно занимающихся спортом, выросло в два раза.

Количество их, как сообщил Мутко, равняется 46,6 миллиона человек, что составляет более 34 процентов населения страны.

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Александр
Автор: Александр Июль 6, 2017 07:45
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  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

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  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

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  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

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  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

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  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

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