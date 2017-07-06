Мутко: каждый третий россиянин регулярно занимается спортом

Или 46,6 миллиона человек
Заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко, вступая на пленарном заседании Госдумы, заявил, что число людей, которые регулярно занимаются спортом, растет из года в год. Об этом пишет «Парламентская газета».
Он отметил, что по сравнению с 2009 годом количество россиян, регулярно занимающихся спортом, выросло в два раза.
Количество их, как сообщил Мутко, равняется 46,6 миллиона человек, что составляет более 34 процентов населения страны.
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