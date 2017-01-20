Мутко одобрил решение Шубенкова выступать под нейтральным флагом

Вице-премьер РФ отметил, что со спортом надо «либо заканчивать, либо где-то участвовать»



Вице-премьер РФ и президент Российского футбольного союза Виталий Мутко одобрил решение барнаульского легкоатлета Сергея Шубенкова подать документы для выступлений под нейтральным флагом, пишет «Лента.ру» со ссылкой на «Спорт-Экспресс».

По словам Мутко, «надо либо заканчивать со спортом, либо где-то участвовать». Он назвал Шубенкова топовым спортсменом, которому нет равных в РФ, и отметил, что если у него есть шанс участвовать в соревнованиях, то «мы и так будем знать, что он россиянин». «Если их ставят в такие условия, что можно участвовать только как нейтральный спортсмен, — мы будем только рады», – цитирует издание российского вице-премьера.

Чиновник добавил, что допуск Шубенкова до участия в турнирах будет означать, что к 26-летнему спортсмену нет никаких вопросов. Вице-премьер добавил, что не нужно «самим себе создавать проблему», называя действия легкоатлета непатриотичными. «Если международная федерация дает шанс участвовать в каких-то стартах — мы возражать не будем. Только поддержим их», – заключил Мутко.

18 января выяснилось, что Шубенков, чемпион мира 2015 года в беге с барьерами, подал документы в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (IAAF) для участия в соревнованиях в качестве нейтрального спортсмена. Депутат ГД, экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев с опаской предположил, что это повлечет за собой цепную реакцию среди других российских спортсменов.

Издание добавляет, что в конце декабря индивидуальные разрешения на выступления на международных соревнованиях под нейтральным флагом получили две россиянки: прыгунья в длину Дарья Клишина и бегунья Юлия Степанова. Об аналогичном разрешении IAAF попросила прыгунья в высоту Мария Кучина.

Сейчас Всероссийская федерация легкоатлетических ассоциаций бессрочно дисквалифицирована. В связи с этим российские легкоатлеты не могут выступать на международных соревнованиях.