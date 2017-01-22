Мутко опроверг слухи о том, что глава ФИФА просил его не выдвигаться в РФС

Муточ подчеркнул, что у него нормальные отношения с ФИФА
Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодёжной политики Виталий Мутко опроверг информацию, распространенную в СМИ о том, что якобы прошлой осенью глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино попросил его не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом пишет «ТАСС».
«Глупости всё это. Если бы он попросил, я бы не выдвигался»,- сказал Мутко.
Кроме этого, он добавил, что имеет хорошие отношения с ФИФА. По словам Мутко, он прислушался бы к словам Инфантино.
Ранее СМИ писали, что якобы в сентябре прошлого года глава ФИФА позвонил Мутко и попросил не выдвигаться на должность главы РФС.
Читайте также
- «Алтай» принимает на своем льду «Тамбов» 0 02.Ноя
- Хоккеисты российской сборной вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира 0 03.Янв
- Алтайские боксеры стали призерами первенства Сибири 0 03.Ноя
- Хоккеисты «Алтая» обыграли «Чебоксары» в первом выездном матче 0 13.Окт
- В Барнауле стартовал новый сезон спортивного проекта «Верь в себя — ты чемпион своей жизни» 0 17.Окт
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
Лена
ПиарЧитать статью
-
AlimentyNaRebenka
Следователи установили личности погибших. Ими оказались 60-летний хозяин подожженного жилища и его 26-летний сын. Осмотр тел показал, что перед смертью…Читать статью
-
гостья
девушка тоже не простушка, работает пиарщицейЧитать статью
-
Николай
Это, же надо обладать такой интуицией, что бы сразу попасть туда,куда надо из тысячи видов выбрать самый удачный. при очень…Читать статью
-
Нет только после 11 клЧитать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий