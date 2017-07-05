Мутко пообещал россиянам доступные цены на ЧМ-2018

Александр
Автор: Александр Июль 5, 2017 03:45

Мутко пообещал россиянам доступные цены на ЧМ-2018

Мутко пообещал россиянам доступные цены на ЧМ-2018

Стоимость билетов на матчи группового этапа Кубка конфедераций составляла 960 рублей

Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что для российских болельщиков на чемпионате мира по футболу 2018 года могут установить четвертую ценовую категорию на билеты, однако решение остается за Международной федерацией футбола (ФИФА), пишут «Известия» .

«Ценовая политика — за ФИФА, но то, что опыт четвертой категории ценовой политики для болельщиков России будет таким же, это да. Мы обязательно это, я думаю, решим и попробуем, чтобы для российских болельщиков были все-таки доступные цены», — сообщил Мутко.

Право на приобретение билетов четвертой ценовой категории имеют граждане страны-хозяйки мундиаля. Подобная практика продажи билетов применялась на прошедшем Кубке конфедераций. Стоимость билетов на матчи группового этапа составляла 960 рублей.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Июль 5, 2017 03:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • кристина

    кристина

    куда можно поступить после 9 ?

    Читать статью
  • Екатерина

    Екатерина

    Здравствуйте, дайте пожалуйста номер приёмной комиссии, я не прошла мед.комиссию, можно ли завтра приехать и подать документы?

    Читать статью
  • Алексей

    Алексей

    Можно ли поступить в училище после 9 класса без аттестата, т.е со справкой

    Читать статью
  • Елена

    Елена

    Мы были в с. Полеводка нам там очень понравилось и не чем там не пахнет

    Читать статью
  • Александр

    Александр

    На сварчика когда документы сдовать,

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии