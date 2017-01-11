Мутко посоветовал NADO собирать мочу и не вмешиваться в политику

Ранее стало известно, что 19 стран просят отстранить Россию от международных соревнований

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал Национальным антидопинговым агентствам (NADO), чем им нужно заниматься и стоит ли вмешиваться в политику. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что 19 стран просят отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить всех турниров.

«Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно», – сказал Мутко.

Вице-премьер считает, что доклад Ричарда Макларена не дает никаких оснований для заявлений, которые были высказаны NADO.