Мутко посоветовал NADO собирать мочу и не вмешиваться в политику

Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 11:45

Мутко посоветовал NADO собирать мочу и не вмешиваться в политику

Мутко посоветовал NADO собирать мочу и не вмешиваться в политику

Ранее стало известно, что 19 стран просят отстранить Россию от международных соревнований

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко рассказал Национальным антидопинговым агентствам (NADO), чем им нужно заниматься и стоит ли вмешиваться в политику. Об этом пишет сайт газеты «Комсомольская правда».

Ранее стало известно, что  19 стран просят отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить всех турниров.

«Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведем очень и очень порядочно», – сказал Мутко. 

Вице-премьер считает, что доклад Ричарда Макларена не дает никаких оснований для заявлений, которые были высказаны NADO.

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Александр
Автор: Александр Январь 11, 2017 11:45
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