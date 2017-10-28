На Алтае пройдет фестиваль технических видов спорта «Короли бездорожья»

Будут соревноваться водители джипов, квадроциклов и мотоциклов
Фестиваль технических видов спорта «Короли бездорожья» пройдет в Алтайском крае 16-17 сентября. В урочище Каим недалеко от отеля Altai Palase будут соревноваться автомобили, квадроциклы и мотоциклы.
Этап Чемпионата Сибири по эндуро «В Сердце Алтая» стартует в 10 часов 16 сентября и 17 сентября. В 11:30 в субботу и в 10:00 часов в воскресенье также выйдут на старт квадроциклы. Водители будут соревноваться в гонке и на полосе препятствий. Джип-спринт начнется в 10:00 часов 17 сентября.
Как сообщает «Алтай Экстрим», для зрителей подготовят дневную и вечернюю развлекательную программу и показательные выступления джипперов и мотоциклистов.
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