На «Бирюзовой Катуни» пройдут горные гонки на собачьих упряжках

mavit
Автор: mavit Февраль 7, 2018 23:45

На «Бирюзовой Катуни» пройдут горные гонки на собачьих упряжках

Ожидаются спортсмены со всей Сибири

На «Бирюзовой Катуни» пройдут горные гонки на собачьих упряжках

Гонки на собачьих упряжках «По седому Алтаю» проведут на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в феврале, сообщает Алтайтурцентр.

Ожидается приезд наездников из Сибири и Казахстана. В программе соревнований гонки как на средние дистанции (25, 50 км), так и спринт на три километра. В рамках соревнований проведут и детские старты на дистанции 500 метров.

Зарегистрироваться на средние дистанции можно будет до 10 февраля, на 3 км – до 14 февраля.

Соревнования начнутся 17 февраля в 11 часов.

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mavit
Автор: mavit Февраль 7, 2018 23:45
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