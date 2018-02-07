На «Бирюзовой Катуни» пройдут горные гонки на собачьих упряжках

Ожидаются спортсмены со всей Сибири

Гонки на собачьих упряжках «По седому Алтаю» проведут на территории ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» в феврале, сообщает Алтайтурцентр.

Ожидается приезд наездников из Сибири и Казахстана. В программе соревнований гонки как на средние дистанции (25, 50 км), так и спринт на три километра. В рамках соревнований проведут и детские старты на дистанции 500 метров.

Зарегистрироваться на средние дистанции можно будет до 10 февраля, на 3 км – до 14 февраля.

Соревнования начнутся 17 февраля в 11 часов.