На чемпионате мира по хоккею сыграет вратарь с фамилией Трус

Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 07:45

На чемпионате мира по хоккею сыграет вратарь с фамилией Трус

На чемпионате мира по хоккею сыграет вратарь с фамилией Трус

Трус играет в хоккей

28-летний хоккеист Виталий Трус представляет белорусский клуб «Неман», помимо него в сборную вызваны еще 24 игрока, из которых 15 выступают за минское «Динамо», сообщает Life. 

Чемпионат мира будет проходить во Франции и Германии с 5 по 21 мая.

Сегодня свой состав объявила сборная Швеции, с которой первый матч на турнире сыграет сборная России. У шведов в составе 17 энхаэловцев в заявке и три хоккеиста из КХЛ (два представляют «Салават Юлаев» и один из «Витязя».

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Автор: Александр Май 3, 2017 07:45
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