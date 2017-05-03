На чемпионате мира по хоккею сыграет вратарь с фамилией Трус

Трус играет в хоккей
28-летний хоккеист Виталий Трус представляет белорусский клуб «Неман», помимо него в сборную вызваны еще 24 игрока, из которых 15 выступают за минское «Динамо», сообщает Life.
Чемпионат мира будет проходить во Франции и Германии с 5 по 21 мая.
Сегодня свой состав объявила сборная Швеции, с которой первый матч на турнире сыграет сборная России. У шведов в составе 17 энхаэловцев в заявке и три хоккеиста из КХЛ (два представляют «Салават Юлаев» и один из «Витязя».
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