На «Гребном канале» пройдут гонки на собачьих упряжках и гонка-буксировка

mavit
Автор: mavit Февраль 23, 2018 17:45

На «Гребном канале» пройдут гонки на собачьих упряжках и гонка-буксировка

На соревнования приедут около ста спортсменов со всей Сибири

На «Гребном канале» пройдут гонки на собачьих упряжках и гонка-буксировка

3 этап кубка России по гонке-буксировке, гонки на собачьих упряжках и показательные выступление кинолога с собакой состоятся на «Гребном канале» в Барнауле 23 февраля.

В краевую столицу приедет около ста спортсменов со всей Сибири, в том числе мастера спорта и мастера спорта международного класса. Турнир пройдет в следующих категориях: мужчины, женщины, двойки, дети, гонки на собачьих упряжках.

«На соревновании в честь Героя Советского Союза легендарного пограничника Никиты Карацупы, приуроченном к 100-летию со дня образования Пограничных органов, будут представлены собаки различных пород, среди которых немецкие овчарки, норвежские метисы, бельгийские овчарки (малинуа), хаски, маламуты, ризеншнауцеры и другие», — сообщили в ПУ ФСБ по Алтайскому краю.

Место проведения: Новосибирский тракт, 23. Начало в 10:00 часов.

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mavit
Автор: mavit Февраль 23, 2018 17:45
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