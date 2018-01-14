На поощрение алтайских спортсменов выделят более 500 тысяч рублей

Премии выплатят за достижения в четвертом квартале 2017 года
Распоряжение на выплату алтайским спортсменам и тренерам денежного вознаграждения за успехи подписал губернатор Александр Карлин.
Единовременной денежной премией поощрят 12 человек. На эти цели край выделил 517,5 тысячи рублей.
Среди поощряемых: тхэквондист Альберт Гаун, паратхэквондист Николай Душенин и их тренер Петр Маркин, каратистка Татьяна Опарина и ее наставник Алексей Юдаков, волейболист Александр Шуваев и его первый тренер Максим Боевой и другие.
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