На поощрение алтайских спортсменов выделят более 500 тысяч рублей

Премии выплатят за достижения в четвертом квартале 2017 года
Распоряжение на выплату алтайским спортсменам и тренерам денежного вознаграждения за успехи подписал губернатор Александр Карлин.
Единовременной денежной премией поощрят 12 человек. На эти цели край выделил 517,5 тысячи рублей.
Среди поощряемых: тхэквондист Альберт Гаун, паратхэквондист Николай Душенин и их тренер Петр Маркин, каратистка Татьяна Опарина и ее наставник Алексей Юдаков, волейболист Александр Шуваев и его первый тренер Максим Боевой и другие.
Читайте также
Нет комментариев
Оставить комментарий
Новости
Комментарии
-
просто супер! 2февраля состоится их выступление в Великих ЛукахЧитать статью
-
Stroitelstvo.Guru
Гипсовая штукатурка используется только внутри помещений и позволяет получить очень гладкую белую поверхность, готовую к финальной отделке.Читать статью
-
Таня
Я хочу поступить на менеджмент после 9, какие документы надо, сколько учиться и когда день открытых дверей?Читать статью
-
Василий
Интересная игра.Читать статью
-
Татьяна
А когда будет день открытых дверей, чтобы поступить на менеджмент, какие документы понадобятся?Читать статью
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий