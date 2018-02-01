На поощрение алтайских спортсменов выделят более 500 тысяч рублей

mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 05:45

На поощрение алтайских спортсменов выделят более 500 тысяч рублей

Премии выплатят за достижения в четвертом квартале 2017 года

На поощрение алтайских спортсменов выделят более 500 тысяч рублей

Распоряжение на выплату алтайским спортсменам и тренерам денежного вознаграждения за успехи подписал губернатор Александр Карлин.

Единовременной денежной премией поощрят 12 человек. На эти цели край выделил 517,5 тысячи рублей.

Среди поощряемых: тхэквондист Альберт Гаун, паратхэквондист Николай Душенин и их тренер Петр Маркин, каратистка Татьяна Опарина и ее наставник Алексей Юдаков, волейболист Александр Шуваев и его первый тренер Максим Боевой и другие. 

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mavit
Автор: mavit Февраль 1, 2018 05:45
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