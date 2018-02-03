На шаг ближе к кубку. Алтайский сноубордист покоряет мировые склоны
Статья из газеты:
Еженедельник «Аргументы и Факты» № 3 17/01/2018
Андрей Соболев занял третье место в общем зачёте Кубка мира в параллельном слаломе.
Если в Рождество ему не очень повезло на этапе Кубка мира в Австрии (там он стал пятым в параллельном гигантском слаломе), то на этапе Кубка в параллельном слаломе он смог подняться на пьедестал почёта.
Старты состоялись 12 января в австрийском Бад Гаштайне. Андрей довольно успешно прошёл квалификацию. Причём из россиян на следующий этап смогли отобраться всего три спортсмена: Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев и, собственно, наш Соболев. За бортом оказался двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд. Он показал лишь 17-й результат.
В дальнейшем Андрей смог выбить из борьбы ещё троих соперников: представителя Кореи Сань-Хо Ли он обошёл на 0,34 секунды, австрийца Александра Пайера на 0,23 секунды, итальянца Маурицио Бормолини, так же как и корейца, на 0,34 секунды. К сожалению, в финальной гонке Соболев уступил молодому, но дерзкому Дмитрию Логинову, которому всего лишь 17 лет. Таким образом, алтайский сноубордист стал серебряным призёром этапа. «Бронза» у итальянца Бормолини.
После этого этапа Андрей Соболев сохранил за собой третье место в общем зачёте Кубка и при этом сократил отрыв от лидера, которым является представитель Швейцарии Невин Гальмарини – 3020 очков. У сибиряка – 2690.
Следующий этап Кубка мира пройдёт уже в предстоящие выходные – в субботу, 20 января, в словенской Рогле. Сноубордисты вновь будут соревноваться в гигантском слаломе.
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