На шаг ближе к кубку. Алтайский сноубордист покоряет мировые склоны

mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 11:46

На шаг ближе к кубку. Алтайский сноубордист покоряет мировые склоны

Статья из газеты:
Еженедельник «Аргументы и Факты» № 3 17/01/2018

Андрей Соболев занял третье место в общем зачёте Кубка мира в параллельном слаломе.

На шаг ближе к кубку. Алтайский сноубордист покоряет мировые склоны

Если в Рождество ему не очень повезло на этапе Кубка мира в Австрии (там он стал пятым в параллельном гигантском слаломе), то на этапе Кубка в параллельном слаломе он смог подняться на пьедестал почёта.

Старты состоялись 12 января в австрийском Бад Гаштайне. Андрей довольно успешно прошёл квалификацию. Причём из россиян на следующий этап смогли отобраться всего три спортсмена: Дмитрий Логинов, Дмитрий Сарсембаев и, собственно, наш Соболев. За бортом оказался двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд. Он показал лишь 17-й результат.

В дальнейшем Андрей смог выбить из борьбы ещё троих соперников: представителя Кореи Сань-Хо Ли он обошёл на 0,34 секунды, австрийца Александра Пайера на 0,23 секунды, итальянца Маурицио Бормолини, так же как и корейца, на 0,34 секунды. К сожалению, в финальной гонке Соболев уступил молодому, но дерзкому Дмитрию Логинову, которому всего лишь 17 лет. Таким образом, алтайский сноубордист стал серебряным призёром этапа. «Бронза» у итальянца Бормолини.

После этого этапа Андрей Соболев сохранил за собой третье место в общем зачёте Кубка и при этом сократил отрыв от лидера, которым является представитель Швейцарии Невин Гальмарини – 3020 очков. У сибиряка – 2690.

Следующий этап Кубка мира пройдёт уже в предстоящие выходные – в субботу, 20 января, в словенской Рогле. Сноубордисты вновь будут соревноваться в гигантском слаломе.

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mavit
Автор: mavit Февраль 3, 2018 11:46
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