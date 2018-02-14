На школьные спортзалы и спортклубы в Алтайском крае выделили 45 млн руб.

В крае реализуется проект по созданию условий для занятий физкультурой и спортом в сельских школах

Восемь школьных спортзалов отремонтируют в 2018 году в сельских школах Алтайского края.

Речь идет о спортивных объектах в Бурлинском, Кулундинском, Баевском, Солтонском, Волчихинском, Ключевском, Топчихинском и Первомайском районах.

Также 12 муниципальных образований получат субсидии в размере 500 тысяч рублей на развитие школьных спортивных клубов. В клубы закупят новый спортивный инвентарь, тренажеры и т.д.

Из краевого и федерального бюджетов на эти цели поступило более 45 млн рублей.