На стипендию губернатора не смогут претендовать спортсмены младше 16 лет

Внесены изменения в указ губернатора
Губернатор Александр Карлин внес изменения в указ «О мерах стимулирования юных талантливых спортсменов Алтайского края».
Ранее именные стипендии губернатора могли получать юные спортсмены до 16 лет, теперь же круг лиц, претендующих на стипендии, ограничен возрастными рамками от 16 до 18 лет.
Ежемесячная стипендия назначается юным талантливым спортсменам, победившим в региональном конкурсе. В 2017 году ее размер составлял 1300 рублей, с 2018 года дополнительно будет начисляться районный коэффициент.
Получателями стипендии в 2017 году были следующие спортсмены: легкоатлетки Анастасия Кабакова, Олеся Киселева, Анастасия Кожухова, Ярослава Федорова, байдарочница Ангелина Рябицкая, конькобежка Полина Упирова, боксер Алексей Малышев, биатлонист Даниил Серохвостов, шахматист Алексей Сорокин и гимнаст Денис Юров.
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