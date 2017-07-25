Нандролон Деканоат — эффект и качество

Анаболические стероиды – спортивные фармакологические препараты, которые помогают культуристу добиться поражающих результатов, позволяют обрести за короткий промежуток времени большой мышечный объем и увеличить свои физические способности. Вот только ценой спортивных успехов нередко становится здоровье спортсмена, ведь безвредные стероиды – это миф. Все анаболики, в той или иной степени, оказывают негативное влияние на организм. Наиболее мягким и щадящим препаратом является Нандролон Деканоат, очень известный в спортивных кругах.

Что представляет собой Нандролон Деканоат, и какие особенности состава сделали его настолько популярным? Преимущество стероида Нандролон Деканоат, которое отличает его от многих препаратов со схожим спектром действия – отсутствие токсических составляющих, которые негативно отражаются на работе печени. Профи-спортсмены – бодибилдеры, культуристы и пауэрлифтеры любят Нандролон Деканоат за хороший результат после его приема, на фоне минимальных рисков для здоровья, при правильно выбранной дозировке.

Частая проблема новичков, которым тренер в первый раз позволяет использовать анаболики – прием ударной дозы в надежде, что это ускорит результат, вот только эффект будет совсем обратный – даже при приеме такого мягкого стероида, как Нандролон Деканоат, побочных проявлений не избежать.

Анаболический стероид Нандролон Деканоат имеет широкий спектр действия, что позволяет использовать его не только культуристам, но и представителям других спортивных дисциплин – атлетам, пловцам, спринтерам. В зависимости от выбранной дозировки, Нандролон Деканоат помогает увеличить мускулатуру или только повлиять на физвыносливость, значительно увеличив ее, что и требуется атлетам для повышения результативности своих тренировок.

Если спортсмен принимает правильную дозу, придерживается спортивного питания и регулярно занимается, побочные эффекты от приема препарата наблюдаются редко. Из возможных негативных реакций возможно появление угревой сыпи, выпадение волос. Анаболический стероид Нандролон Деканоат уникален тем, что, в отличие от многих средств спортивной химии, он не только не влияет негативно на состояние половой системы мужчины, а, наоборот, способствует укреплению либидо и нормализует работу органов мочеполовой системы.