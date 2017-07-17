Навка выложила видео с Песковым, играющим в баскетбол на сегвее

Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 09:45

Навка выложила видео с Песковым, играющим в баскетбол на сегвее

Навка выложила видео с Песковым, играющим в баскетбол на сегвее

«По многочисленным заявкам…» — подписала свое видео Навка

Фигуристка, супруга пресс-секретаря президента России Татьяна Навка в своем Instagram опубликовала видеозапись с Дмитрием Песковым, играющим в баскетбол на сегвее.

«По многочисленным заявкам…» — подписала свое видео Навка. 

Под сообщением сразу же разбила лагерь армия поклонников, которые вразнобой начали нахваливать семейную пару, великолепную координацию пресс-секретаря президента России, спорт, выходные, счастливые минуты, счастье, здоровье и много чего еще из того, что полагается в таких случаях похвалить.  

В феврале этого года Навка опубликовала снимок с Песковым в красных штанах и с дочерью, которую он катает на санках.

Сегвей — электрическое самобалансирующееся транспортное средство с двумя колесами, расположенными по обе стороны от водителя. Внешне аппарат напоминает колесницу. Изобретено устройство Дином Кейменом. Название фирмы производителя, перенесенное и на само транспортное средство, — «Segway» — происходит от музыкального термина «сегве».

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Александр
Автор: Александр Июль 17, 2017 09:45
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