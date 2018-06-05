Не списывайте раньше времени! Алтайский атлет с триумфом вернулся в спорт

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 21 23/05/2018

Больше двух лет бодибилдер не выступал, но теперь он снова в обойме

Алтайский атлет Александр Барбашин и его тренер Денис Капустин вернулись из Испании, где прошёл чемпионат Европы по бодибилдингу. Наш спортсмен стал победителем турнира.

Проверили на «чистоту»

Многие, возможно, уже стали забывать, кто такой Александр Барбашин и чем он известен, кто-то посчитал, что он окончательно ушёл с головой в тренерскую деятельность и больше никогда не выйдет на соревновательный помост. Но не тут-то было! Да, за последние годы он смог взрастить целую плеяду достойных атлетов, которые показывали на региональном и всероссийском уровнях приличные результаты. И в это же самое время Александр сам не забывал время от времени тягать гантели и жать штангу. Результат всей деятельности – налицо.

В мае в Испании состоялся чемпионат Европы по бодибилдингу. Барнаулец Александр Барбашин стал победителем в категории Games Classic bodybuilding. Её главная особенность заключалась в том, что конкурсанты должны были сдавать допинг-контроль. А это, знаете ли, довольно проблематично в данном виде спорта. Но сибиряков этим не напугаешь, даже наоборот – ещё один вызов самому себе.

– Одной из причин, которая побудила меня к выступлению – это введение новой категории, – говорит спортсмен. – Она отличается от других обязательной процедурой допинг-контроля, а также определёнными требованиями к соотношению роста и веса спортсмена. Чтобы попасть в неё, я должен был сбросить вес. Мне хотелось показать, что можно успешно выступать на соревнованиях и без различных препаратов. И главная причина, почему я вернулся, – соскучился.

Вообще, по словам бодибилдера, организаторы стали более основательно подходить к соревнованиям. И то, что в его категории был допинг-контроль – это предсказуемая тенденция. Причём проверяли не только эту группу – в «тайной комнате» побывали и другие.

– Допинг-проб взяли огромное количество! Для меня было удивительно, что даже девочек из фитнес-бикини забирали на процедуру – то есть проверяли большинство категорий, а не одну и не две: и экстремальный бодибилдинг, и классический. Спортсмены в очередях стояли по два-три часа! – возмущается атлет.

Однако конкретно ему повезло. Ни для кого не секрет, что допинг-контроль – платная и дорогостоящая процедура. Поэтому поверять всех участников категории – это слишком затратно. Кому-то (как, к примеру, Александру) выпадала белая бумажка, и таких отпускали с миром.

– Наверное, в следующий раз будут брать пробы у всех. Если надо – я всегда готов сдать анализы, – признаётся спортсмен.

Сладенького бы!

Подготовка Александра Барбашина к этому турниру шла долго, небольшими шагами и с регулярным восстановлением:

– Тренировки в тренажёрном зале проходили три раза в неделю. Каждая длилась примерно полтора часа, – рассказывает личный тренер спортсмена Денис Капустин. – Мы старались делать больше восстановительных процедур: массаж, баня. На некоторых прошлых соревнованиях мы тяжеловато набирали нужные кондиции, и если третьим местом Саши на чемпионате мира я был не удовлетворён, то в этот раз я полностью доволен ходом подготовки и результатом.

Вот что действительно сложно для любого бодибилдера – это даже не регулярные тренировки, а скорее бесконечные подсчёты калорий. Даже если опыт исчисляется годами и ты сам досконально знаешь, чего сколько можно, а что нельзя, перестать думать о запрещённых продуктах просто невозможно. Даже, казалось бы, бывалому атлету Барбашину до сих пор сложно уговорить свой внутренний голос не напоминать о вкусняшках.

– В последний месяц накануне соревнований употреблял в пищу овсянку и рис. Очень хотелось углеводов, фруктов. Даже снились сны, будто открываешь холодильник и ешь в больших количествах что-то запретное, – с улыбкой признаётся Александр.

Кстати, как и обещал спортсмен после возвращения на родину – он собрал всех своих друзей и близких на чаепитие, конечно же, с тортом. Так что в ближайших планах Барбашина – наесться всего того, от чего приходилось отказываться в последние месяцы, ну и, конечно же, тренировки. Куда без них?