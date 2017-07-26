Небывалый шанс: как развивается шахматный спорт в Алтайском крае

Как развивается шахматный спорт в Алтайском крае и какие цели ставит перед собой регион?

Шахматный спорт сегодня в тренде, считают эксперты. Действительно, в последнее время интеллектуальная игра набирает обороты. Матч за звание чемпиона мира между Сергеем Карякиным и Магнусом Карлсеном обсуждали даже те, кто не умеет играть в шахматы. В Алтайском крае к развитию этого вида спорта подходят серьезно: в регионе разработана целевая программа по популяризации шахмат.

О перспективах шахматного спорта, о популярности шахмат в современном мире, о целях, которые ставит перед собой региональная шахматная федерация, в прямом эфире «Эхо Москвы в Барнауле» рассказали гроссмейстер Дмитрий Кряквин и президент Алтайской федерации шахмат Артем Поломошнов. ИА «Амител» публикует наиболее интересные фрагменты интервью.

Все началось с болезни

Дмитрий Кряквин:

— У меня довольно своеобразная история. Когда я был маленьким, была тяжелая операция на головном мозге. И врачи сказали родителям, что я могу стать умственно отсталым и нужно что-то, чтобы меня поддержать. И меня отдали в шахматы. Родители еще надеялись, что я стану математиком, как и все в семье (папа – кандидат наук). Так что они хорошо отнеслись к моему увлечению. А потом стало поздно. Я сказал, что математикой заниматься не буду, а буду играть в шахматы. И у меня ощущение, что я играю с рождения.

О популярности шахмат

Дмитрий Кряквин:

— Ситуация, которая сейчас сложилась во многих видах спорта, дала шахматистам шанс вернуться на тот уровень популярности, который был в советское время.

Тем более что сейчас наблюдается очень мощная игра российских шахматистов. На этот спорт обратили внимание и власти, которые всячески поддерживают шахматы. Так что шанс выдан небывалый. Шахматы сегодня на страницах журналов, в интернет-изданиях, в газетах, на телевидении.

Иногда бывает, что захожу за хлебом, а мои знакомые продавцы спрашивают, ну как же там Сережа Карякин. Так что интерес к этой игре огромный.

Артем Поломошнов:

— Я хочу сказать, что несколько лет назад сменилось руководство Российской шахматной федерации. Сегодня, на мой взгляд, пришли более сильные специалисты. Кроме того, создан попечительский совет, который возглавляет Дмитрий Песков. В этот совет входят знаковые фигуры для нашего общества. Так что, с одной стороны, есть факторы, о которых говорил Дмитрий. С другой стороны, есть новая команда, которая с новыми силами взялась за развитие игры. Появились новые интересные проекты, например «Шахматы в школе», «Шахматы в детских домах». Турнир «Белая ладья» приобрел международный статус. Так что внешние факторы и собственные усилия ведут к результату, который мы наблюдаем вокруг.

О целях

Артем Поломошнов:

— Есть цель популяризации этого спорта. И эта цель достигается посредством таких проектов, как «Шахматы в школе». Мы пытаемся провести наш вид спорта во все районы края. Есть много идей, и на встрече с губернатором мы эти идеи обсуждали. А спортивная составляющая должна присутствовать. Конечно, мы ставим цель вырастить первого гроссмейстера в истории Алтайского края. Слава богу, что в этом году мы вырастили первого чемпиона России среди юниоров. Серьезная заявка. Надеемся, что вырастим из него гроссмейстера.

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Дмитрий Кряквин:

— Я в третий раз в Алтайском крае. В прошлом году я играл с легендарным алтайским шахматистом Юрием Разговоровым. В конце просто сказался возраст, и утомленный соперник допустил ошибку. А так была бы ничья. Я был под впечатлением. Я даже потом разбирал эту партию. Уровень соперник показал необычайно высокий.

Артем Поломошнов:

— Я бы отметил заслугу наших властей в том, что у нас в регионе существует целевая программа развития шахмат. Далеко не в каждом регионе есть что-то подобное. Благодаря программе у нас появился комфортный шахматный клуб. Также благодаря программе мы смогли организовать собственную гроссмейстерскую школу, курсы для тренеров, курсы для судей. Мы в СФО вторые по количеству квалифицированных судей. Шахматы стали быстро набирать обороты.

Что касается программы «Шахматы в школе», то здесь инициатива больше пошла от Российской федерации шахмат. Они запустили этот проект и профинансировали. А что касается организационной — помощь Министерства образования и Министерства спорта и молодежной политики сложно переоценить.

Уверен, мы только в начале пути. Проекту всего один год, но мы видим огромный интерес со стороны школ. Успеваемость ребят, которые занимаются шахматами, растет.

Дмитрий Кряквин:

— Я хотел бы добавить. Патриарх российской шахматной школы Михаил Ботвинник часто говорил о таком парадоксе: бывает, в регионе сильные шахматисты, но нет сильных организаторов. И наоборот. Вот в Алтайском крае сейчас все очень гармонично сочетается. Так что, возможно, это действительно начало новой эпохи.

Чемпионат мира – 2016

Дмитрий Кряквин:

— Сергей Карякин играл с Магнусом Карлсеном. Карлсен – это действительно гений. Он доминирует последние лет пять. Он раскручен в западных СМИ. С ним считаются звезды из других видов спорта. Он звезда. Считался непобедимым. Обыгрывал всех под ноль.

Эксперты говорили, что Сергей Карякин будет стараться, но исход матча предрешен. И вот этот момент является моей гордостью. Ровно год назад на лекции для барнаульских любителей шахмат я объяснял, что борьба будет, и у Сергея есть шансы на положительный исход поединка. Но на финише Карлсен проявил уникальные свои данные. По драматургии, по напряжению это один из самых выдающихся шахматных матчей за последнее время.

Сергею этот матч придал популярности в России.

О конкуренции

Дмитрий Кряквин:

— Конкуренция в шахматах на элитном уровне чудовищная. У игрока должен быть талант. Но и поддержка, организаторы тоже должны быть. Потому что это морально тяжелое испытание. Должен быть человек, который в тебя поверит, который будет говорить тебе: «Давай, ты сможешь». На самом деле очень много факторов должно сложиться, чтобы вырастить игрока грандиозного уровня. Это талант, здоровье, крепкая нервная система, поддержка, сопутствующие семейные обстоятельства. Эти все факторы важны, и они должны сложиться в пользу чемпиона.

Ажиотаж

Артем Поломошнов:

— Мы в Алтайском крае не заметили особо сильного притока спортсменов. Но сегодня в принципе шахматный бум.

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Кроме матча Карлсен — Карякин у нас на федеральных каналах начали раскручивать такого юного вундеркинда, как Миша Осипов. Потом Мишу взяли в элитный клуб, где обучают таланты. Элитный как с точки зрения финансовой возможности, так и с точки зрения шахматных возможностей. Эти ребята участвуют в различных турнирах и получают поддержку одних из самых титулованных тренеров. Но количество игроков растет по стране. Детские турниры привлекают все больше ребят.

Шахматы и компьютеры

Артем Поломошнов:

— Подготовка к серьезным турнирам невозможна без компьютера. Но живые турниры важны. Те турниры, которые проходят в интернете, не дают ощущения поединка, которое дает реальная встреча. Когда ты видишь глаза соперника, когда ты видишь, как он реагирует, когда чувствуешь нерв борьбы. Это абсолютно разные плоскости. Фактор психологии, на мой взгляд, имеет большое значение.

Дмитрий Кряквин:

— Появление мощных компьютерных программ привело к росту конкуренции во всем мире. Что было раньше? Был Советский Союз. По сути, за пределами Советского Союза, в котором шахматы были невероятно популярными, были единицы шахматных профессионалов, которые могли бороться с нашими гроссмейстерами на равных.

Потом Советский Союз распался. Многие наши соотечественники уехали на Запад и стали там обучать наших конкурентов. Но большого эффекта не было. Потому что, чтобы научиться играть, необходим специалист, который показывал бы и рассказал тонкости, потому что, чтобы проделать в одиночку весь путь, который проделала игра в своей эволюции за последние 200 лет, надо быть абсолютным гением.

А теперь появились компьютеры, которые расскажут, как в этой позиции правильно ходить. Сейчас конкуренция в шахматном мире невероятно выросла. Если раньше встречались сборная России с Норвегией, то можно было спорить только об одном: будет ли 4:0 в нашу пользу, или одну партию на ничью вытянут. А сейчас в любом конкретном матче будет борьба, интрига. Рост конкуренции за счет компьютеров стал огромным. Есть мнение, что если к 16 годам человек не стал гроссмейстером, то штурм чемпионства ему не грозит. Шахматы стали молодой игрой.

Артем Поломошнов:

— Человек, который претендует на успех в шахматах, как и в другом виде спорта, должен быть бойцом по своей натуре. Я вспоминаю, как уже в зрелом возрасте я встретился со своим первым тренером по шахматам, и она рассказала, как выбирает учеников. Например, сидит ребенок, она ему объясняет, как называются фигурки, а потом спрашивает у него. Если ребенок раз сказал, что это лошадка, а не конь, то его поправят. А если ребенок дважды назвал фигуру неправильно, то это уже вряд ли шахматист. Для общего развития шахматы пригодятся, но не для чемпионства.

Важность турниров

Артем Поломошнов:

— Очень важны турниры, которые проходят в Алтайском крае. Увидеть гроссмейстера, сыграть с ним — это важно. Тем более когда приезжают такие именитые гроссмейстеры.