Негативное отношение к российскому футболу предложили менять через прессу

Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 19:45

Негативное отношение к российскому футболу предложили менять через прессу

Негативное отношение к российскому футболу предложили менять через прессу

Такое предложение Широков направил в Российскую футбольную премьер-лигу

Бывший капитан сборной России по футболу, глава совета Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков придумал, как изменить негативное отношение россиян к отечественным клубам, пишет LIFE.

Идея заключается в подходе к общению с прессой. По мнению Широкова, каждый футбольный клуб должен выделить по четыре игрока, которые после матчей будут встречаться с прессой для комментирования игры.

Такое предложение Широков направил в Российскую футбольную премьер-лигу.

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Александр
Автор: Александр Июль 16, 2017 19:45
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