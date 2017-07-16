Негативное отношение к российскому футболу предложили менять через прессу

Такое предложение Широков направил в Российскую футбольную премьер-лигу

Бывший капитан сборной России по футболу, глава совета Общероссийского профессионального союза футболистов Роман Широков придумал, как изменить негативное отношение россиян к отечественным клубам, пишет LIFE.

Идея заключается в подходе к общению с прессой. По мнению Широкова, каждый футбольный клуб должен выделить по четыре игрока, которые после матчей будут встречаться с прессой для комментирования игры.

Такое предложение Широков направил в Российскую футбольную премьер-лигу.