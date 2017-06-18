Нигерийская легкоатлетка потеряла парик во время прыжка. Видео

Парик слетел с головы прыгуньи, когда она приземлилась в песок
Прыгунья в длину из Нигерии Блессинг Окагбаре потеряла парик в ходе одной из своих попыток на этапе Бриллиантовой лиги IAAF в Осло, пишет RT.
Видеозапись произошедшего размещена на YouTube-канале соревнований. На кадрах видно, как при приземлении после прыжка с головы легкоатлетки слетает парик и падает в песок. Позже девушка подобрала его и покинула сектор.
Издание пишет, что лучший результат прыгуньи составил 6 метров 48 сантиметров, она заняла седьмое место на турнире. Победила в данному этапе спортсменка из США Тианна Бартолетта.
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