Новосибирск на год отложил решение о проведении чемпионата мира по хоккею

Все зависит от того, появится ли новый ледовый комплекс

Международная федерация хоккея отложила на год решение о том, где будет проводиться молодежный чемпионат мира 2023 года. Отметим, что одним из главных претендентов на право принимать первенство является Новосибирск. Однако город так и не решил вопрос со строительством новой ледовой арены.

«Решений по молодежному чемпионату мира 2023 года, на который претендует Новосибирск, в мае не будет, потому что мы еще не закончили работу с федерацией хоккея Канады по заключению контрактов на проведение будущих турниров. Думаю, хозяин молодежного чемпионата мира 2023 года будет определен через год на турнире в Дании», — цитирует агентство «Р-Спорт» президента международной федерации хоккея Рене Фазеля.

Отметим, что разговоры о том, что новый ледовый дворец будет построен на берегу Оби в районе «Горского» в Новосибирске, идут уже несколько лет. Ожидается, что современный спортивный объект будет вмещать 12,5 тысяч зрителей. Именно там пройдет молодежный чемпионат мира 2023 года, а также будет играть команда «Сибирь». Стоимость арены должна составить несколько миллиардов рублей, а строительство займет около 2,5 лет.