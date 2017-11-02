Новый главный. В тренерском штабе ХК «Алтай» произошли изменения

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 41 11/10/2017

Главным тренером «Алтая» назначен Андрей Соловьёв, а Евгений Бакланов, ранее возглавлявший команду, будет его помощником.

Напомним, Евгений Бакланов был главным тренером «Алтая» с апреля 2016 года. В минувшем сезоне команда под его руководством показывала атакующий хоккей, в десятку лучших бомбардиров лиги вошли четыре барнаульских игрока, однако в плей-офф наша дружина не попала, финишировав в регулярном чемпионате первенства ВХЛ за пределами первой восьмёрки.

Большой опыт

Андрей Соловьёв является мастером спорта СССР по хоккею. Начинал заниматься хоккеем в ДСО «Труд», у одного из лучших специалистов того времени – Юрия Величкина. Затем перешёл в «Мотор» в группу к Юрию Курзеневу, и в 1976 году, впервые в истории алтайского хоккея, эта барнаульская юношеская команда вышла в финальную часть соревнований первенства СССР.

В 17 лет Андрей Соловьёв уже играл в главной краевой команде «Мотор» наряду с опытными мастерами краевого хоккея: Вячеславом Бугорским, Владимиром Шлюнько и Сергеем Неклюдовым.

Наибольшую известность получил как нападающий «Торпедо» (Усть-Каменогорск). Выступал центральным нападающим в первой тройке с Борисом Александровым и Игорем Кузнецовым, на международном уровне играл и за сборную Казахстана. За 11 сезонов в «Торпедо» забил 130 шайб. Рекордсмен клуба «Торпедо» по числу матчей, проведённых в высшей лиге союзного чемпионата.

18 лет тренером

Барнаульским любителям хоккея со стажем Андрей Соловьёв знаком очень хорошо – в «Моторе» он провёл десять сезонов, 125 раз поразив ворота соперников. Карьеру игрока завершил в почтенном по хоккейных меркам возрасте – 40 лет. С 1999 года работал старшим и главным тренером «Мотора» и «Мотора-2». Более десяти лет – с 2006 по 2017 годы – трудился тренером в ДЮСШ «Хоккей» имени Алексея Черепанова. С апреля 2017 года работал помощником главного тренера ХК «Алтай».

К слову, подопечные Андрея Соловьёва начали сезон с двух побед и шести поражений. Есть над чем работать.