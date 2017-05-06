Обзор препарата Nandrolone Decanoate

mavit
Автор: mavit Май 6, 2017 02:03

Обзор препарата Nandrolone Decanoate

Nandrolone Decanoate — пользуется большой популярностью в наше время. Относится он к разряду стероидов, при этом в момент его использовании отмечается сильное анаболическое действие. А большим плюсом стало полное отсутствие побочных эффектов. Этот аппарат больше похож на прогестины, чем на тестостерон.В организме Нандролон превращается в безопасный элемент — дигидронандролон. Именно поэтому препарат фактически не вызывает побочных эффектов.
Достоинства препарата:
Анаболическая активность препарата достигает 150%.
Андрогенная активность — 30%.
Считается препаратом длительного действия, держится в организме до двух недель.
Нашёл свою популярность у атлетов-любителей.
За один курс набирается до восьми килограмм мышечной массы.
Вдобавок ко всему, при применении Нандролона кости, суставы, сухожилия и иммунная система становятся крепче.
Фактически не имеет ароматизаторов.
Стоит помнить, что приём препарата имеет побочные действия, хотя проявляются они крайне редко. Могут выражаться в выпадении волос, повышении артериального давления, боли в спине и животе, стрессовое состояние.
Нандролон при использовании подавляет тестостерон, а соответственно и потенция может заметно ослабнуть. Половые органы перестают нормально работать. Все перечисленные симптомы пропадают, когда приём препарата прекращён. Чтобы избежать побочных эффектов, во время приёма препарата, рекомендуют приём пролактина, например, достинекс.
Правильный приём препарата.
Нандролон начинает своё действие не сразу после того, как попал в организм человека. Первые результаты можно заметить, после приёма препарата несколько дней. А вот сам курс приёма обычно составляет от 8 до 12 недель использования.
Этот препарат имеет действуе на протяжении большого промежутка времени, поэтому использовать его стоит не чаще одного раза в неделю. После того как курс пройден, стоит воспользоваться послекурсовой терапией. Это поможет привести организм в порядок.
Нандролон хорошо сочетается при приёме с другими анаболиками.
Приобрести препарат можно в интернет-магазине, который, в свою очередь, сотрудничает напрямую с производителем.

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mavit
Автор: mavit Май 6, 2017 02:03
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