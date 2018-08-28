Около 60 гонщиков участвовали в соревнованиях по дрэг-рейсингу на Алтае
Кубок РАФ прошел 25-26 августа
Кубок Российской Автомобильной Федерации и Кубок Алтайского края по по дрэг-рейсингу состоялся на Алтае.
Соревнования проходили 25-26 августа на аэродроме Панфилово в с. Новороманово Калманского района. В Кубке РАФ и Кубке Алтайского края приняло участие около 60 гонщиков из разных городов Сибири, включая Барнаул, Новосибирск, Омск, Кемерово и другие. За два дня состоялось 172 заезда.
В числе участников соревнований – чемпион России по дрэг-рейсингу 2016 года Дмитрий Мандриков, а также известные в Сибири гонщики: Александр Ридель, Роман Мастеров, Сергей Мудрик, Станислав Наумкин, Максим Кургузкин, Иван Кривошапов, Вячеслав Волков и др. В гонках выступала и представительница прекрасного пола Александра Наумкина (Барнаул). Гонщица первый раз принимала участие в соревнованиях по дрэг-рейсингу и показала неплохие результаты. На своем Mitsubishi Lancer Evo6 проезжала дистанцию в 402 метра за 13 секунд. К сожалению, девушка не вышла в финал, но своим участием составила достойную конкуренцию пилотам-мужчинам.
Самым быстрым пилотом на Кубке РАФ стал Сергей Мудрик (Барнаул) Toyota Chaser. В начале сезона пилот старался выйти из 10-11 секунд, а на финальном этапе показал время 9,3. Так образом Кубок РАФ остался в Барнауле. Абсолютным Чемпионом Сибири по дрэг-рейсингу стал Вячеслав Волков, который весь сезон 2018 в классе FSA занимал первые место.
Результаты Кубка РАФ по дрэг-рейсингу
Класс Fast Street light:
- Станислав Наумкин (г. Барнаул), Honda S2000
- Дмитрий Кузьменко (г. Новосибирск), Toyota Soarer
- Станиcлав Фокша (г. Новосибирск), Honda Integra
Класс Fast Street A:
- Вячеслав Волков (г. Новосибирск), Subaru Impreza GC8
- Иван Дубровский (г. Новосибирск), ВАЗ — 21074
- Виктор Кобзев (г. Новосибирск), Honda Civic
Класс Fast Street B:
- Алексей Чусовков (г. Новосибирск), Toyota Mark-2
- Виталий Никонов (г. Новосибирск), Toyota Mark-2
- Максим Кургузкин (г. Новосибирск), Toyota Mark-2
Класс Unlimited Street:
- Сергей Мудрик (г. Барнаул), Toyota Chaser
- Роман Мастеров (г. Новосибирск), Subaru Forester
- Александр Ридель (г. Новосибирск) Toyota Mark-2 Red Mark
Результаты Кубка Алтайского края по дрэг-рейсингу
Класс Fast Street light:
- Александр Болотских (г. Барнаул), Honda Torneo
- Вячеслав Токарев (г. Барнаул), Toyota Sprinter
- Олег Седых (г. Барнаул), Honda Civic
Класс Fast Street A:
- Константин Колесников (г. Новосибирск), Toyota Cresta
- Александр Бескровный (г. Барнаул), Mitsubishi Airtrek
- Дмитрий Краснюков (г. Барнаул), Toyota Starlet
Класс Fast Street B:
- Евгений Светличный (г. Новосибирск), Mitsubishi Libero
- Александр Заковряшин (г.Барнаул) Subaru Impreza
- Андрей Прусс (г. Новосибирск), Subaru Forester
Класс Unlimited Street:
- Александр Ридель (г. Новосибирск), Toyota Mark 2 Red Mark
- Сергей Мудрик (г. Барнаул), Toyota Chaser
- Дмитрий Мандриков (г. Новосибирск), Subaru Impreza
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