Около 60 гонщиков участвовали в соревнованиях по дрэг-рейсингу на Алтае

mavit
Автор: mavit Август 28, 2018 11:45

Около 60 гонщиков участвовали в соревнованиях по дрэг-рейсингу на Алтае

Кубок РАФ прошел 25-26 августа

Около 60 гонщиков участвовали в соревнованиях по дрэг-рейсингу на Алтае

Кубок Российской Автомобильной Федерации и Кубок Алтайского края по по дрэг-рейсингу состоялся на Алтае.

Соревнования проходили 25-26 августа на аэродроме Панфилово в с. Новороманово Калманского района. В Кубке РАФ и Кубке Алтайского края приняло участие около 60 гонщиков из разных городов Сибири, включая Барнаул, Новосибирск, Омск, Кемерово и другие. За два дня состоялось 172 заезда.

В числе участников соревнований – чемпион России по дрэг-рейсингу 2016 года Дмитрий Мандриков, а также известные в Сибири гонщики: Александр Ридель, Роман Мастеров, Сергей Мудрик, Станислав Наумкин, Максим Кургузкин, Иван Кривошапов, Вячеслав Волков и др. В гонках выступала и представительница прекрасного пола Александра Наумкина (Барнаул). Гонщица первый раз принимала участие в соревнованиях по дрэг-рейсингу и показала неплохие результаты. На своем Mitsubishi Lancer Evo6 проезжала дистанцию в 402 метра за 13 секунд. К сожалению, девушка не вышла в финал, но своим участием составила достойную конкуренцию пилотам-мужчинам.

Самым быстрым пилотом на Кубке РАФ стал Сергей Мудрик (Барнаул) Toyota Chaser. В начале сезона пилот старался выйти из 10-11 секунд, а на финальном этапе показал время 9,3. Так образом Кубок РАФ остался в Барнауле. Абсолютным Чемпионом Сибири по дрэг-рейсингу стал Вячеслав Волков, который весь сезон 2018 в классе FSA занимал первые место.

Результаты Кубка РАФ по дрэг-рейсингу

Класс Fast Street light:

  1. Станислав Наумкин (г. Барнаул), Honda S2000
  2. Дмитрий Кузьменко (г. Новосибирск), Toyota Soarer
  3. Станиcлав Фокша (г. Новосибирск), Honda Integra

Класс Fast Street A:

  1. Вячеслав Волков (г. Новосибирск), Subaru Impreza GC8
  2. Иван Дубровский (г. Новосибирск), ВАЗ — 21074
  3. Виктор Кобзев (г. Новосибирск), Honda Civic

Класс Fast Street B:

  1. Алексей Чусовков (г. Новосибирск), Toyota Mark-2
  2. Виталий Никонов (г. Новосибирск), Toyota Mark-2
  3. Максим Кургузкин (г. Новосибирск), Toyota Mark-2

Класс Unlimited Street:

  1. Сергей Мудрик (г. Барнаул), Toyota Chaser
  2. Роман Мастеров (г. Новосибирск), Subaru Forester
  3. Александр Ридель (г. Новосибирск) Toyota Mark-2 Red Mark

Результаты Кубка Алтайского края по дрэг-рейсингу

Класс Fast Street light:

  1. Александр Болотских (г. Барнаул), Honda Torneo
  2. Вячеслав Токарев (г. Барнаул), Toyota Sprinter
  3. Олег Седых (г. Барнаул), Honda Civic

Класс Fast Street A:

  1. Константин Колесников (г. Новосибирск), Toyota Cresta
  2. Александр Бескровный (г. Барнаул), Mitsubishi Airtrek
  3. Дмитрий Краснюков (г. Барнаул), Toyota Starlet

Класс Fast Street B:

  1. Евгений Светличный (г. Новосибирск), Mitsubishi Libero
  2. Александр Заковряшин (г.Барнаул) Subaru Impreza
  3. Андрей Прусс (г. Новосибирск), Subaru Forester

Класс Unlimited Street:

  1. Александр Ридель (г. Новосибирск), Toyota Mark 2 Red Mark
  2. Сергей Мудрик (г. Барнаул), Toyota Chaser
  3. Дмитрий Мандриков (г. Новосибирск), Subaru Impreza 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Август 28, 2018 11:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Алена

    Алена

    Здравствуйте, до кокого числа идет набор на 2018 -2019 год.

    Читать статью
  • алена

    алена

    до кого го можно подать документы?? сегодня уже 21, можно до 29??

    Читать статью
  • Evgen

    Evgen

    27 июля вечером на небе можно будет наблюдать сразу два редчайших астрономических явления. Во-первых, самое продолжительное в XXI веке затмение…

    Читать статью

  • где можно посмотреть результаты засисления?

    Читать статью
  • Софья Александровна

    Софья Александровна

    Я тоже хочу увидеть

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии