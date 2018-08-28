Около 60 гонщиков участвовали в соревнованиях по дрэг-рейсингу на Алтае

Кубок РАФ прошел 25-26 августа

Кубок Российской Автомобильной Федерации и Кубок Алтайского края по по дрэг-рейсингу состоялся на Алтае.

Соревнования проходили 25-26 августа на аэродроме Панфилово в с. Новороманово Калманского района. В Кубке РАФ и Кубке Алтайского края приняло участие около 60 гонщиков из разных городов Сибири, включая Барнаул, Новосибирск, Омск, Кемерово и другие. За два дня состоялось 172 заезда.

В числе участников соревнований – чемпион России по дрэг-рейсингу 2016 года Дмитрий Мандриков, а также известные в Сибири гонщики: Александр Ридель, Роман Мастеров, Сергей Мудрик, Станислав Наумкин, Максим Кургузкин, Иван Кривошапов, Вячеслав Волков и др. В гонках выступала и представительница прекрасного пола Александра Наумкина (Барнаул). Гонщица первый раз принимала участие в соревнованиях по дрэг-рейсингу и показала неплохие результаты. На своем Mitsubishi Lancer Evo6 проезжала дистанцию в 402 метра за 13 секунд. К сожалению, девушка не вышла в финал, но своим участием составила достойную конкуренцию пилотам-мужчинам.

Самым быстрым пилотом на Кубке РАФ стал Сергей Мудрик (Барнаул) Toyota Chaser. В начале сезона пилот старался выйти из 10-11 секунд, а на финальном этапе показал время 9,3. Так образом Кубок РАФ остался в Барнауле. Абсолютным Чемпионом Сибири по дрэг-рейсингу стал Вячеслав Волков, который весь сезон 2018 в классе FSA занимал первые место.

Результаты Кубка РАФ по дрэг-рейсингу

Класс Fast Street light:

Станислав Наумкин (г. Барнаул), Honda S2000 Дмитрий Кузьменко (г. Новосибирск), Toyota Soarer Станиcлав Фокша (г. Новосибирск), Honda Integra

Класс Fast Street A:

Вячеслав Волков (г. Новосибирск), Subaru Impreza GC8 Иван Дубровский (г. Новосибирск), ВАЗ — 21074 Виктор Кобзев (г. Новосибирск), Honda Civic

Класс Fast Street B:

Алексей Чусовков (г. Новосибирск), Toyota Mark-2 Виталий Никонов (г. Новосибирск), Toyota Mark-2 Максим Кургузкин (г. Новосибирск), Toyota Mark-2

Класс Unlimited Street:

Сергей Мудрик (г. Барнаул), Toyota Chaser Роман Мастеров (г. Новосибирск), Subaru Forester Александр Ридель (г. Новосибирск) Toyota Mark-2 Red Mark

Результаты Кубка Алтайского края по дрэг-рейсингу

Класс Fast Street light:

Александр Болотских (г. Барнаул), Honda Torneo Вячеслав Токарев (г. Барнаул), Toyota Sprinter Олег Седых (г. Барнаул), Honda Civic

Класс Fast Street A:

Константин Колесников (г. Новосибирск), Toyota Cresta Александр Бескровный (г. Барнаул), Mitsubishi Airtrek Дмитрий Краснюков (г. Барнаул), Toyota Starlet

Класс Fast Street B:

Евгений Светличный (г. Новосибирск), Mitsubishi Libero Александр Заковряшин (г.Барнаул) Subaru Impreza Андрей Прусс (г. Новосибирск), Subaru Forester

Класс Unlimited Street:

Александр Ридель (г. Новосибирск), Toyota Mark 2 Red Mark Сергей Мудрик (г. Барнаул), Toyota Chaser Дмитрий Мандриков (г. Новосибирск), Subaru Impreza