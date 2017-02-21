Около 9 миллионов выделено трем алтайским районам на сельские Олимпиады

Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 09:46

Около 9 миллионов выделено трем алтайским районам на сельские Олимпиады

Около 9 миллионов выделено трем алтайским районам на сельские Олимпиады

Распоряжение подписал губернатор Александр Карлин

Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал распоряжение о предоставлении грантов в сфере физической культуры и спорта.

Как сообщают в управлении по спорту и молодежной политике, деньги направлены для проведения в этом году зимней и летней Олимпиады сельских спортсменов, а также летней Олимпиады городов Алтайского края.

Так, на основании распоряжения Завьяловская среднеобразовательная школа №1 получила 2,670 миллиона рублей, Поспелихинская детско-юношеская спортивная школа – 3,116 миллиона рублей и Славгородская детско-юношеская спортивная школа – 3,039 миллиона.

Отмечается, что в настоящее время проработаны соглашения с получателями грантов об их предоставлении и целевом использовании.

В ХХХII зимней Олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края, прошедшей с 16 по 19 февраля в Завьялово, приняли участие 725 человек из 41 района. Первое место в командном зачете завоевала сборная Павловского района.

Летняя же Олимпиада сельских спортсменов пройдет в Поспелихе, городских — в Славгороде.

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Александр
Автор: Александр Февраль 21, 2017 09:46
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