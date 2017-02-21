Около 9 миллионов выделено трем алтайским районам на сельские Олимпиады
Распоряжение подписал губернатор Александр Карлин
Губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал распоряжение о предоставлении грантов в сфере физической культуры и спорта.
Как сообщают в управлении по спорту и молодежной политике, деньги направлены для проведения в этом году зимней и летней Олимпиады сельских спортсменов, а также летней Олимпиады городов Алтайского края.
Так, на основании распоряжения Завьяловская среднеобразовательная школа №1 получила 2,670 миллиона рублей, Поспелихинская детско-юношеская спортивная школа – 3,116 миллиона рублей и Славгородская детско-юношеская спортивная школа – 3,039 миллиона.
Отмечается, что в настоящее время проработаны соглашения с получателями грантов об их предоставлении и целевом использовании.
В ХХХII зимней Олимпиаде сельских спортсменов Алтайского края, прошедшей с 16 по 19 февраля в Завьялово, приняли участие 725 человек из 41 района. Первое место в командном зачете завоевала сборная Павловского района.
Летняя же Олимпиада сельских спортсменов пройдет в Поспелихе, городских — в Славгороде.
Читайте также
- Биатлонист Фуркад оскорбил Логинова, а затем удалил комментарий под фото 0
- VII Открытая матчевая встреча по спортивному туризму в закрытых помещениях прошла на базе школы № 33 0
- В Барнауле провели региональный чемпионат по пулевой стрельбе среди ветеранов 0
- Сборная России обыграла чехов на Кубке Первого канала 0
- Российские хоккеисты проиграли американцам по буллитам на молодежном ЧМ 0
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий