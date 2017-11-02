Около 900 каратистов приедут в Барнаул на крупнейший международный турнир

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Карта развлечений: идеи для досуга в Алтайском крае

Открытие международного турнира состоится 15 октября в 9:00

Около 900 спортсменов приедут на Международный турнир по киокушин каратэ «Кубок Евразии», который пройдет в Барнауле 14 и 15 октября.

В турнире примут участие титулованные спортсмены из России, Казахстана, Пакистана, Японии и Ирана.

Отметим, турнир был создан в Рубцовске в 2002 году и назывался «Сибирь Азия». В 2014 году его переименовали в «Кубок Евразии» и из-за роста количества участников стали проводить в краевой столице.

Площадкой для проведения соревнований станет барнаульский спорткомплекс «Темп», расположенный на 1-м Балтийском проезде. Вход свободный.