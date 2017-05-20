Олигарх Усманов решил выкупить «Арсенал» за $1,3 млрд

Александр
Автор: Александр Май 20, 2017 05:45

Олигарх Усманов решил выкупить «Арсенал» за $1,3 млрд

Олигарх Усманов решил выкупить "Арсенал" за $1,3 млрд

«Арсенал» входит в рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира

Бизнесмен Алишер Усманов предложил американскому предпринимателю Стэну Кронке продать его долю в лондонском футбольном клубе «Арсенал» за $1,3 млрд, сообщает Republic со ссылкой на газету Financial Times.

Усманов владеет 30,04% долей в капитале «Арсенала». Доля Кронке составляет 67,02%.

Как сообщило издание, опираясь на три источника, пока Кронке никак не ответил на предложение российского миллиардера, поступившее еще в апреле. Ранее он заявлял, что не планирует продавать свою долю.

В феврале 2016 года Усманов стал владельцем клуба английской премьер-лиги «Эвертон».

Усманов является прямым владельцем ООО «Коммерсантъ Холдинг», основателем USM Holdings, который объединяет компании «Металлоинвест», операторов связи «МегаФон» и «Скартел», Mail.Ru Group, ряд телеканалов. Также стало известно о том, что холдинг Усманова входит в число инвесторов сервиса такси Uber.

«Арсенал» выступает в Премьер-лиге, занимает пятое место в этом сезоне. В 2014 году «Арсенал» в списке Forbes вошел в рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира.

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Автор: Александр Май 20, 2017 05:45
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