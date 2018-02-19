Олимпиада по-нашему. В Белокурихе прошла Олимпиада городов Алтайского края

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 7 14/02/2018

В этом году курорт впервые принял соревнования подобного уровня.

На высшем уровне

VIII зимняя Олимпиада городов Алтайского края прошла в Белокурихе. Как рассказал глава Белокурихи Константин БАЗАРОВ, опасения, безусловно, были, потому что опыта проведения соревнований такого масштаба не было. Но при подготовке администрация опиралась на опыт своих коллег, так что все ошибки и недочёты учли. В общем, придраться было не к чему.

– Я хочу сказать слова благодарности от всех жителей Белокурихи оргкомитету, за высокую честь, которая выпала нам в проведении этих Олимпийских игр. Мы очень старались, и я надеюсь, что вам здесь понравится. Хочу сказать слова благодарности всем, кто занимался подготовкой соревнований, спасибо АО «Курорт Белокуриха» за подготовку арены, а также всем службам, – сказал на торжественной церемонии открытия Игр глава города.

Кстати, открытие прошло на стадионе современного лыжно-биатлонного комплекса «Алтайские горы». Этот объект представили совсем недавно, и ещё многое предстоит доделать, но уже сейчас можно говорить, что там будет всё, чтобы не только тренироваться, но и проводить соревнования самого высшего уровня. Совсем скоро здесь установят освещение, проведут оснеживание трассы, с приходом тепла заасфальтируют дорожку для летних видов спорта…

– На стадионе будет стрельбище с мишенями. Всё будет автоматизировано. Увеличится зрительская трибуна. Построится гостиница, оружейная комната. То есть это будет полноценный биатлонный комплекс, – говорит Олег АКИМОВ, представитель ЗАО «Курорт Белокуриха». – Нам подтвердили, что его можно будет использовать для самых серьёзных соревнований. Буквально месяц назад к нам приезжал олимпийский чемпион Сергей Чепиков, а также представитель Союза биатлонистов России Вадим Мелихов. Они осмотрели объекты и остались очень довольны.

Жёсткий спор

Прямо там же, на церемонии открытия Олимпиады, состоялось первое награждение. Так как сами соревнования начались ещё в пятницу, к тому моменту уже завершились состязания среди спортивных семей. Так, среди команд с мальчиком сильнейшими стали Паршутины Дмитрий, Ольга и Костя из Новоалтайска, а среди команд с девочками – Шабалины Сергей, Наталья и Маша из Камня-на-Оби.

Если в этом виде ещё было место юмору и веселью, то в игровых дисциплинах никто никого не жалел. Это был жёсткий спор мужчин. Причём если хоккеисты ещё как-то старались сдерживать эмоции, так как на трибуне было много семей с детьми, то футболисты, чьё поле было немного в отдалении от центра, могли и крепким словцом рассказать, куда стоит отправиться сопернику или что следует сделать одноклубнику, чтобы больше не упускать мяч.

– Юрочка, милый, что ты делаешь?! Щучкой давай! Ныряй! Вот так, пойдёт! Ваня, найди игрока! Давайте через центр! – слышалось то с одной стороны, то с другой.

Баталии шли не на жизнь, а на смерть. А уж каким эмоциональным выдался финал! Если в борьбе за первое место интриги практически не было, то «бронзу» пришлось практически выдирать зубами. Основное время матча Рубцовск – ЗАТО Сибирский завершилось вничью 1:1. Судьбу медалей решили серией пенальти. И ведь никто не хотел уступать. Опять дошло до ссор. То и дело вмешивались судьи. К счастью, обошлось без рукоприкладства, а обладателем почётного третьего места в итоге стали рубцовчане. Вторая позиция у Алейска, Бийск – чемпион.

В хоккее же было предсказуемо – победили хозяева. Может, отчасти потому, что за них переживали больше всех.

– Естественно, я больше всего переживал за хоккей. Все видели, даже на награждении, что Белокуриха как-то не сильна оказалась в остальных видах спорта. А в хоккее мы ждали, что окажемся лучшими и поэтому в большей степени переживали. Но всё прошло хорошо и мы победили, – радуется за своих ребят Константин Базаров.

Шах и Мат

Куда спокойнее прошли шахматные матчи. В этом виде соревнований сильнейшими стали представители Новоалтайска. «Серебро» у Бийска, и на третьем месте Славгород. Кстати, соперничество здесь было довольно-таки сильным. Шутка ли сыграть партию с мастером ФИДЕ или с кандидатом в мастера ФИДЕ. И это на Олимпиаде малых городов!

А вот в полиатлоне вполне можно было встретить любителей.

– Сегодня я понял, что надо было готовиться заранее, а не просто так брать и ехать. К следующей, теперь уже летней Олимпиаде, я точно подготовлюсь, – говорит участник из Новоалтайска Андрей АФОНИН.

Хотя, наверное, он всё-таки скромничал, ведь по итогам всех состязаний он смог завоевать «серебро».

А вот что касается следующей Олимпиады городов Алтайского края, то она пройдёт в 2019 году в Новоалтайске. И это уже точно, хотя во время церемонии закрытия зимних игр участники слёзно просили снова провести соревнования в Белокурихе.

– Я поддерживаю эту идею, но Константин Исламджанович сказал, что для этого мы должны построить стадион, – говорит начальник управления спорта и молодёжной политики Алтайского края Елена ЛЕБЕДЕВА. – Мы хотим его построить в низине под Белокурихой-2. Как только он будет введён в эксплуатацию, мы проведём здесь летнюю Олимпиаду.

Победителем общекомандного зачёта VIII зимней Олимпиады городов Алтайского края стала сборная Рубцовска.