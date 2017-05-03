Олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун посетит турнир в Барнауле
Турнир соберет около 1100 спортсменов со всей Сибири
Соревнования «Кубок Алтайского края по художественной гимнастике «Динамо» — детям России» стартуют в Барнауле 5 мая. Как сообщает управление по спорту и молодежной политике, турнир пройдет в рамках 80-летия Алтайского края.
В борьбе примут участие около 1100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ангарска, Иркутска, Бердска, Бийска, Тюмени, Междуреченска, Томска, Северска, Новосибирска, Новокузнецка, Горно-Алтайска и Абакана.
Гимнастки будут выступать с 5 по 8 мая в спортивном центре «Эланс». Открытие соревнований состоится 5 мая в 17-00. После парада начнётся гала-концерт с участием певицы Татьяны Минаевой, артистов театра музыкальной комедии и танцевальных коллективов Алтайского края, с показательными номерами выступят гимнастки.
Почетными гостями турнира станут олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро 2016 года, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун и заслуженный мастер спорта СССР по художественной гимнастике Альфия Назмутдинова. Главным судьей соревнований выступит заслуженный тренер России, судья международной категории Елена Арайс.
Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.Оставить комментарий