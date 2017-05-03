Олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун посетит турнир в Барнауле

Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 21:45

Олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун посетит турнир в Барнауле

Олимпийская чемпионка Рио Маргарита Мамун посетит турнир в Барнауле

Турнир соберет около 1100 спортсменов со всей Сибири

Соревнования «Кубок Алтайского края по художественной гимнастике «Динамо» — детям России» стартуют в Барнауле 5 мая. Как сообщает управление по спорту и молодежной политике, турнир пройдет в рамках 80-летия Алтайского края.

В борьбе примут участие около 1100 спортсменов из Москвы, Санкт-Петербурга, Ангарска, Иркутска, Бердска, Бийска, Тюмени, Междуреченска, Томска, Северска, Новосибирска, Новокузнецка, Горно-Алтайска и Абакана.

Гимнастки будут выступать с 5 по 8 мая в спортивном центре «Эланс». Открытие соревнований состоится 5 мая в 17-00. После парада начнётся гала-концерт с участием певицы Татьяны Минаевой, артистов театра музыкальной комедии и танцевальных коллективов Алтайского края, с показательными номерами выступят гимнастки.

Почетными гостями турнира станут олимпийская чемпионка Рио-де-Жанейро 2016 года, семикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Маргарита Мамун и заслуженный мастер спорта СССР по художественной гимнастике Альфия Назмутдинова. Главным судьей соревнований выступит заслуженный тренер России, судья международной категории Елена Арайс.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 3, 2017 21:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Доктор А.В. Ушаков

    Доктор А.В. Ушаков

    Здравствуйте. Т3 -это полноценный гормон, а не его часть (в отличие от Т2). Это главный потребляемый гормон (Т4 - главный…

    Читать статью
  • Саша

    Саша

    Скорейшего выздоровления Александру Яковлевичу!

    Читать статью
  • КЛИМ ЧУГУНКИН

    КЛИМ ЧУГУНКИН

    ПРАЙМЕРИ НЕ ПРАЙМЕРИ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

    Читать статью
  • Ирина

    Ирина

    Жалею, что потратила часть своего времени на просмотр "шедевра", стыдно за режиссёра... Молодёжь говорит о коррупции на кастингах,…

    Читать статью
  • Мио

    Мио

    "Если смотреть отзывы обычных зрителей в социальных сетях, то они в основном положительные. Все пользователи восхищены игрой главных героев –…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии