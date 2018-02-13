Онлайн игровые автоматы и их статистика выплат

В каталогах крупных онлайн казино обычно представлен широкий ассортимент азартных развлечений, большая часть которых – это игровые автоматы. Каждый из онлайн слотов имеет свои характеристики и особенности. Каждый имеет также свою статистику выплат, которая не значится ни в описании, ни в справочном разделе. Установить статистику выплат можно только опытным путём, сыграв несколько партий на деньги или бесплатно.

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Сыграв пару десятков раз в один и тот же слот, можно сделать примерные выводы о его выигрышности. Для этого необходимо определить процент удачных исходов в общем количестве сыгранных партий. Например, если из 20-ти сыгранных партий только 10 закончились выигрышем, то вероятность заработать деньги в этом слоте составляет примерно 50%. Желательно, чтобы удельный вес выигрышных исходов превышал 50%, то есть выигрышей было больше, чем проигрышей. В этом случае можно говорить о хорошей статистике выплат игрового автомата. Отобранные таким образом слоты подходят для игры на реальные ставки. Они достаточно безопасны для того, чтобы ставить на линии реальные деньги, не боясь проиграть. Оценка на основе составления статистической таблицы выигрышей является довольно точной, но не всегда отражает действительность на все 100%. Статистическая погрешность всегда есть, поэтому расчетное значение можно использовать как примерный ориентир, а не как точную характеристику. Алгоритмы игровых автоматов цикличны, и результаты игры могут быть самыми разными.