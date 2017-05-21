Организаторам Олимпиады в Рио вернули более 130 медалей из-за ржавчины

Александр
Автор: Александр Май 21, 2017 02:45

Организаторам Олимпиады в Рио вернули более 130 медалей из-за ржавчины

Организаторам Олимпиады в Рио вернули более 130 медалей из-за ржавчины

Бразильский монетный двор исправит все дефекты

Спортсмены вернули организаторам Олимпийских игр-2016 в Рио не менее 130 выигранных медалей из-за того, что на них появились черные пятна и ржавчина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованное Reuters интервью с директором по коммуникациям оргкомитета Игр Марио Андрадой.

По словам собеседника агенства, награды возвращали и паралимпийцы. Уточняется, что медали перед Играми отчеканил бразильский монетный двор.

Андрада отметил, что первые сообщения о дефектах медалей появились еще в октябре 2016 года. Но тогда организаторы Игр заявили, что изменения на наградах являются «совершенно нормальными».

Представитель ОИ-2016 объяснил, что самой распространенной проблемой являлось то, что медали роняли или же они были неправильно обработаны и стерся лак. В результате этого в местах, где награды были повреждены, появлялась ржавчина или «темнота».  Также Андрада отметил, что у ряда медалей (около 10) были проблемы от сильного холода.

Отмечается, что бразильский монетный двор исправить дефекты и вернет медали владельцам. Издание пишет, что всего к Олимпиаде были изготовлены 2488 медалей, еще «несколько сотен» — отчеканены для Паралимпиады. По данным агентства, серебряные и бронзовые медали были изготовлены с использованием 30% переработанных материалов.

Читайте также

Александр
Автор: Александр Май 21, 2017 02:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Надя

    Надя

    Право и организация социального обеспечения. Сколько платить за обучение ?

    Читать статью
  • Виктория

    Виктория

    Могу ли я сейчас поступить после 10 класса?

    Читать статью
  • Зарин

    Зарин

    Кдк вы супер

    Читать статью
  • андрей

    андрей

    Неплохо пороботали

    Читать статью
  • Селивёрстов Владимир Николаевич

    Селивёрстов Владимир Николаевич

    Уважаемая Светлана, а вымер ли Бийский район? Вы живете в Бийске или в районе? Вы-то выжили. Вы-молодец! Никого не останется,…

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии