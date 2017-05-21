Организаторам Олимпиады в Рио вернули более 130 медалей из-за ржавчины

Бразильский монетный двор исправит все дефекты

Спортсмены вернули организаторам Олимпийских игр-2016 в Рио не менее 130 выигранных медалей из-за того, что на них появились черные пятна и ржавчина. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованное Reuters интервью с директором по коммуникациям оргкомитета Игр Марио Андрадой.

По словам собеседника агенства, награды возвращали и паралимпийцы. Уточняется, что медали перед Играми отчеканил бразильский монетный двор.

Андрада отметил, что первые сообщения о дефектах медалей появились еще в октябре 2016 года. Но тогда организаторы Игр заявили, что изменения на наградах являются «совершенно нормальными».

Представитель ОИ-2016 объяснил, что самой распространенной проблемой являлось то, что медали роняли или же они были неправильно обработаны и стерся лак. В результате этого в местах, где награды были повреждены, появлялась ржавчина или «темнота». Также Андрада отметил, что у ряда медалей (около 10) были проблемы от сильного холода.

Отмечается, что бразильский монетный двор исправить дефекты и вернет медали владельцам. Издание пишет, что всего к Олимпиаде были изготовлены 2488 медалей, еще «несколько сотен» — отчеканены для Паралимпиады. По данным агентства, серебряные и бронзовые медали были изготовлены с использованием 30% переработанных материалов.