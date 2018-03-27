Особенности вездеходов

Вездеход является одним из самых надежных средств передвижения повышенной проходимости, которое широко применяется в условиях бездорожья. Вездеходы отечественного производства обрели свою популярность из-за отличной выносливости. Они выпускаются в разных вариантах: с дизельным двигателем и бензиновым; колесный вид и гусенечный, а также на воздушной подушке и шнекоходы.

Кроме того, существуют сухопутные модели и вездеходы-амфибии. Данное транспортное средство применяется как для пассажирских перевозок, так и для транспортировки грузов.

Продукция такого типа, имеющая военное назначение, бронирована и содержит в себе соответствующее оснащение (к примеру, для перевозки предметов артиллерийского вооружения). А обычная техника, имеющая гражданское назначение, используется для прохождения довольно сложных участков пути – там, где какому-либо другому автомобильному средству проехать практически невозможно. Таким образом, вездеходы имеют свои особенности, которые, несомненно, обладают преимуществом перед другими видами транспорта.

Данное средство передвижения может преодолевать препятствия, существующие в болотистой местности, где на пути встречаются ямы, кочки, а также участки, покрытые большим слоем снега. Кроме того, вездеход хорошо использовать в условиях наводнения, когда на чем-либо другом проехать не представляется возможным. Такая техника спроектирована определенным образом, чтобы ее могли применять охотники и любители рыбалки. Способность прохождения через дремучие заросли, перемещение по плавням и перевозка разнообразных приспособлений и людей делает вездеход незаменимым средством передвижения.

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