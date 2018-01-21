От побед до прощаний со спортом. Спортивные итоги года

Статья из газеты:

Еженедельник «Аргументы и Факты» № 1-2 10/01/2018

2017 год для алтайских спортсменов был не самым лёгким.

Одних спортсменов в минувшем году ждали разочарования, а других – небывалые взлёты.

Нейтрально-русский

Прошлой зимой Сергей Шубенков упорно тренировался и ждал. Тренироваться и ждать – это единственное, чем он мог заниматься. В начале весны пришла радостная весть – легкоатлета допустили до международных соревнований, но при одном условии – никакого обозначения страны: ни флага, ни гимна, ни единой надписи, которая выдала бы в спортсмене, что он из России. Исключительно нейтральный статус. Многие тогда сказали: «Ну, нет так нет. Сиди дома».

Но это не про Сергея. Слишком долго он ждал своего звёздного часа. Взять и отказаться – не может такого быть! Он собрал чемодан и отправился на этап престижных соревнований «Бриллиантовая лига» в Шанхай. На протяжении всего сезона 2017 года Шубенков держался в лидерах и в финале стал победителем Лиги, тем самым добившись не только мирового признания, но и заработав неплохой бонус в виде призовых – 50 тысяч долларов.

Однако главный старт года всё-таки чемпионат мира. Ранее Сергей уже завоевал на первенстве планеты «бронзу» и «золото». В этот раз он пополнил свою коллекцию недостающей частью – серебряной медалью. Да, он лишился титула чемпиона мира, но всё-таки ещё раз доказал, что «чистые» спортсмены есть и они могут побеждать без допинга.

По итогам 2017 года Всероссийская федерация лёгкой атлетики признала Сергея Шубенкова лучшим спортсменом страны среди мужчин, а в родном Алтайском крае его признали просто лучшим и удостоили очередной «Оды» – награды «Олимпийская доблесть Алтая».

Сломан, но не сломлен

В феврале 2017 года Альберт Гаун отобрался на чемпионат мира по тхэквондо. Турнир должен был состояться в июне в южнокорейском городе Муджу, но не сложилось. Из-за ангины пришлось остаться дома. В общей сложности спортсмен пропустил из-за неурядиц со здоровьем четыре месяца. Когда вновь решил вернуться на ковёр, начались проблемы с функционалкой. В конце сентября Альберт отправился на рейтинговый турнир мировой серии «Гран-при» в Марокко. Уже в первом бою он получил серьёзную травму руки – перелом, но не остановил схватку и довёл её до конца! При этом победил! В дальнейшем, конечно же, пришлось сняться с турнира, но зато соперника дальше не пропустил. В таких делах Альберт идёт на принцип.

После операции около месяца Гаун восстанавливался и, как только сняли гипс – сразу же приступил к тренировкам. В середине ноября он принял участие в чемпионате России и стал серебряным призёром. Ещё через месяц Альберт завоевал звание чемпиона Европы в категории до 80 кг. И всё это в столь короткий период! Воистину дух чемпиона!

Жизнь с чистого листа

Сразу два спортсмена, отметивших 30-летие, заявили о завершении профессиональной карьеры. Пловец Андрей Гречин и дзюдоист Иван Нифонтов толкнули речи практически, как под копирку, – возраст подошёл, травмы замучили, стимулов нет. Увы, как горько бы это не звучало, но целое поколение спортсменов-чемпионов, которых ещё недавно все называли молодыми и перспективными, уже заканчивают свою деятельность. Медалей ими было завоёвано немало. Гречин является бронзовым призёром Олимпийских игр-2012, на чемпионатах мира он завоевал три медали – две серебряные и бронзовую. Дважды становился чемпионом Европы, и это далеко не все его заслуги.

Нифонтов также является бронзовым призёром лондонской Олимпиады 2012 года. В 2009-м он завоевал титул чемпиона мира, спустя пять лет на этом же турнире дзюдоист стал третьим, помимо этого, Иван является чемпионом Европы 2009 года.

Пока что оба спортсмена не определились, чем хотят заниматься в своей новой, свободной от сборов и соревнований жизни.

Лидер по рекордам

В апреле прошлого года в Краснодаре прошли соревнования по плаванию среди спортсменов с нарушением опорно-двигательного аппарата. Наш край представляли пять ребят из Бийска. И все до единого вернулись домой с медалями, а один – с целым ворохом. Роман Жданов установил четыре рекорда России (150 метров комплексным плаванием, 50 метров на спине, 50 метров баттерфляем, 200 метров вольным стилем)! Естественно, на всех дистанциях Роман получил золотые медали.

Но всё-таки Жданов не единственный «отличник». Вообще, в Бийске работает очень хороший тренер – Елена Соколова. Благодаря её стараниям с того турнира ещё два первых места увёз Егор Ефросинин (50 метров баттерфляем, 100 метров брассом), а также Анна Калентеева (50 метров брассом). К слову, эти ребята также установили рекорды страны. Помимо них «золото» досталось Юрию Лучкину. Ему покорилась дистанция 100 метров брассом. Но и это не все победы наших ребят. Многие из них заняли вторые и третьи места в других стартах.

В июле Роман Жданов блистал на чемпионате России. Пловец шесть раз поднимался на верхнюю ступень пьедестала почёта. При этом в своём классе он смог установить два мировых рекорда и рекорд Европы.

В этом же году Роман был удостоен знака «Заслуженный мастер спорта России». Действительно заслуженно. Аналогичную награду получил и Юрий Лучкин, а наставнику парней Елене Соколовой вручили удостоверение «Заслуженного тренера России».

К слову, это далеко не все рекорды, которые установили бийские пловцы, а сколько их впереди!

То вверх, то вниз

Вот что действительно немного расстраивает, так это игровые виды спорта. За прошедший календарный год взлёты и падения были у всех. После более чем удачного возвращения в Высшую лигу «А» волейболисты «Университета» в текущем сезоне пока находятся в середнячках. «АлтайБаскет» в межсезонье потерял главного тренера Михаила Терехова, а также пережил смену формата соревнований. Если год назад по итогам плей-офф мы были вторыми в Суперлиге-3, то сейчас команда участвует в Суперлиге-2, и до финала хоть и далеко, но уверенности в том, что результат удастся повторить, уже нет.

Футболисты «Динамо» пока в отпуске. На данный момент клуб находится на второй ступени турнирной таблицы и вполне может покорить и первую строчку. По признанию инсайдеров, в том случае, если удастся выиграть чемпионат России, бело-голубые согласятся на выход в Первую лигу.

Обе хоккейные команды – женский на траве «Коммунальщик» и мужской ледовый «Алтай» переживают не лучшие времена. Кризис пока что преодолеть не получается. В чём загвоздка, вряд ли кто-то сможет ответить внятно.

Год грядущий

Пока одни спортсмены отдыхают дома и доедают салаты, другие и не останавливались. Лыжница Яна Кирпиченко даже не успела сесть за праздничный стол. С конца декабря лыжница участвовала в многодневной гонке «Тур де Ски». Пока ей не удаётся показывать хороший результат, но, по крайней мере, опыт уже получен. В том случае, если спортсменка не пройдёт отбор на Олимпийские игры в Пхёнчхан, то отправится на чемпионат мира по юниорам.

Шансы поехать в Корею есть и у конькобежца Виктора Муштакова, но они меньше, чем у Яны. Зато вопросов по сноубордисту Андрею Соболеву практически нет. Он удачно начал сезон, и пока что конкурентов у него нет, так что вполне вероятно, что нам будет за кого поболеть на предстоящих XXIII зимних Олимпийских играх. Они стартуют 9-го и завершатся 25 февраля. Из паралимпийцев от Алтайского края, в случае допуска, на участие претендует только один спортсмен – горнолыжник Александр Ветров из Белокурихи.