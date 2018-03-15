Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле
В соревнованиях приняли участие 40 спорстменов
Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле. В нем приняли участие 40 спортсменов из Алтайского края и соседних регионов. Было разыграно 10 титулов, представители края завоевали несколько наград.
Лучшим юниором до 23 лет стал Дмитрий Носов из Барнаула. В соревновании фит-моделей лучший результат среди жительниц края у Кристины Нифонтовой (3 место). Бийчанин Артём Андреев стал абсолютным победителем в классическом бодибилдинге.
Еще один представитель Алтая, который сейчас выступает за Новосибирскую область, — Дмитрий Зенцов – победил в категории бодибилдинг-мужчины.
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© Пресс-служба администрации г. Барнаула
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© Пресс-служба администрации г. Барнаула
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© Пресс-служба администрации г. Барнаула
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© Пресс-служба администрации г. Барнаула
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© Пресс-служба администрации г. Барнаула
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© Пресс-служба администрации г. Барнаула
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© Пресс-служба администрации г. Барнаула
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© Пресс-служба администрации г. Барнаула
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© Пресс-служба администрации г. Барнаула
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