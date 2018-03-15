В соревнованиях приняли участие 40 спорстменов

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле. В нем приняли участие 40 спортсменов из Алтайского края и соседних регионов. Было разыграно 10 титулов, представители края завоевали несколько наград.

Лучшим юниором до 23 лет стал Дмитрий Носов из Барнаула. В соревновании фит-моделей лучший результат среди жительниц края у Кристины Нифонтовой (3 место). Бийчанин Артём Андреев стал абсолютным победителем в классическом бодибилдинге.

Еще один представитель Алтая, который сейчас выступает за Новосибирскую область, — Дмитрий Зенцов – победил в категории бодибилдинг-мужчины.

© Пресс-служба администрации г. Барнаула

© Пресс-служба администрации г. Барнаула

© Пресс-служба администрации г. Барнаула

© Пресс-служба администрации г. Барнаула

© Пресс-служба администрации г. Барнаула

© Пресс-служба администрации г. Барнаула

© Пресс-служба администрации г. Барнаула

© Пресс-служба администрации г. Барнаула

© Пресс-служба администрации г. Барнаула