Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

mavit
Автор: mavit Март 15, 2018 23:45

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

В соревнованиях приняли участие 40 спорстменов

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле. В нем приняли участие 40 спортсменов из Алтайского края и соседних регионов. Было разыграно 10 титулов, представители края завоевали несколько наград.

Лучшим юниором до 23 лет стал Дмитрий Носов из Барнаула. В соревновании фит-моделей лучший результат среди жительниц края у Кристины Нифонтовой (3 место). Бийчанин Артём Андреев стал абсолютным победителем в классическом бодибилдинге.

Еще один представитель Алтая, который сейчас выступает за Новосибирскую область, — Дмитрий Зенцов – победил в категории бодибилдинг-мужчины.

  • Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

    © Пресс-служба администрации г. Барнаула

  • Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

    © Пресс-служба администрации г. Барнаула

  • Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

    © Пресс-служба администрации г. Барнаула

  • Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

    © Пресс-служба администрации г. Барнаула

  • Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

    © Пресс-служба администрации г. Барнаула

  • Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

    © Пресс-служба администрации г. Барнаула

  • Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

    © Пресс-служба администрации г. Барнаула

  • Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

    © Пресс-служба администрации г. Барнаула

  • Открытый чемпионат Алтайского края по бодибилдингу прошел в Барнауле

    © Пресс-служба администрации г. Барнаула

Читайте также

mavit
Автор: mavit Март 15, 2018 23:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Никита

    Никита

    Коуть игра работает круто придумали Скачиваем

    Читать статью

  • Невозможно смириться с уходом Дмитрия Александровича, он был великим оперным певцом, таковым и останется в веках.

    Читать статью
  • ИРИНА СОКОЛОВА

    ИРИНА СОКОЛОВА

    МЫ,ПОКЛОННИКИ ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХВОРОСТОВСКОГО,ОЧЕНЬ РАДЫ,ЧТО ,,,,ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНЕНО ТВОРЧЕСТВО ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА....!!!ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ДМИТРИЮ...А РОДИТЕЛЯМ ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ И НИЗКИЙ…

    Читать статью
  • Ира

    Ира

    А сколько цена?

    Читать статью

  • Молодцы!!! Всем большой пример!!!

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии