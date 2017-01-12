Овечкин набрал 1000 очков в регулярных чемпионатах НХЛ

В матче с «Питтсбургом» россиянин оформил дубль и набрал 1000-е и 1001-е очко

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин набрал тысячу очков за время выступления в регулярных чемпионатах НХЛ, передает агентство «Р-Спорт».

Россиянин дважды отличился в матче против «Питтсбурга», который закончился со счетом 5:2 в пользу «Кэпиталз». Овечкина признали первой звездой игры.

Он стал 84-м игроком в истории Национальной хоккейной лиги, который смог набрать тысячу очков. Россиянин преодолел эту отметку за 880 матчей.

После игры с «Питтсбургом» 31-летний Овечкин заявил, что гордится тем, что «входит в элитный клуб российских хоккеистов, набравших тысячу очков за карьеру в НХЛ». Он назвал это «маленькой, но легендарной компанией».

Агентство добавляет, что хоккеист занимает четвертое место среди россиян по количеству очков в НХЛ. В первой тройке находятся завершивший карьеру Алексей Ковалев (1029), Александр Могильный (1032) и Сергей Федоров (1179). Рекордсмен по данному показателю – канадский спортсмен Уэйн Гретцки – 2857 очков.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. В составе российской сборной он трижды становился чемпионом мира – в 2008, 2012 и 2014 годах.