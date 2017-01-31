Паралимпийский комитет заявил, что спортсмены будут готовиться к ОИ-2018

Российские спортсмены будут продолжать готовиться к Олимпиаде 2018 года
Российские спортсмены, несмотря на запрет на участие, будут продолжать готовиться к Олимпийским играм, которые пройдут в корейском Пхенчхане в 2018 году. Такова позиция Паралимпийского комитета РФ, пишет «Российская газета».
Ранее стало известно, что исполком Международного комитета (МПК) отклонил все предложения Москвы и не разрешил нашим паралимпийцам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм.
Также в Паралимпийском комитете заявили, что продолжат работу «по обеспечению чистоты паралимпийского спорта, соблюдению принципов честной спортивной борьбы и формированию в российском обществе атмосферы нетерпимости к употреблению допинга в спорте».
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