Паралимпийский комитет заявил, что спортсмены будут готовиться к ОИ-2018

Российские спортсмены будут продолжать готовиться к Олимпиаде 2018 года

Российские спортсмены, несмотря на запрет на участие, будут продолжать готовиться к Олимпийским играм, которые пройдут в корейском Пхенчхане в 2018 году. Такова позиция Паралимпийского комитета РФ, пишет «Российская газета».

Ранее стало известно, что исполком Международного комитета (МПК) отклонил все предложения Москвы и не разрешил нашим паралимпийцам участвовать в отборочных соревнованиях к Паралимпийским зимним играм.

Также в Паралимпийском комитете заявили, что продолжат работу «по обеспечению чистоты паралимпийского спорта, соблюдению принципов честной спортивной борьбы и формированию в российском обществе атмосферы нетерпимости к употреблению допинга в спорте».