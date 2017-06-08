Первый открытый чемпионат Барнаула по дуатлону пройдет в День России

К участию допускаются все желающие с велосипедом



Первый в истории открытый чемпионат по дуатлону «Кубок Веландии» пройдет в Барнауле 12 июня, в День России. Чтобы стать участником уникального спортивного мероприятия, необходимо до 10 июня отправить заявку на сайт velandia.ru. Организаторами чемпионата по дуатлону выступают комитет города по физической культуре и спорту и сеть магазинов товаров для спорта и активного отдыха «Спортландия» и «Веландия».

Соревнования пройдут 12 июня на площади Советов. Регистрация участников начнется в 10 часов, а сама гонка – в 11.30. Всех спортсменов разделят на четыре категории:

— Юниоры: 2002-2000 г.р. (Участие лиц моложе 2002 г.р. обсуждается индивидуально с тренером)

— Девушки/Женщины: 1999 г.р. и старше

— Мужчины: 1999-1987 г.р.

— Мужчины: 1986 г.р. и старше.

Дистанция первого дуатлона подходит любому новичку-велосипедисту. Важно лишь запомнить некоторые детали правил поведения в транзитной зоне. Первый этап — пятикилометровый бег, затем нужно преодолеть путь на велосипеде в 20 километров и ещё 2,5 километра бежать.

Для подсчета результатов будет использоваться электронная система замера времени. Каждому участнику чемпионата при регистрации выдадут специальный чип, который определит точный результат.

Организаторы сообщают, что обязательным условием является наличие у участника технически исправного велосипеда, а также переднего и заднего тормоза в нем. Кроме того, запрещено использовать руль «баран», «рогатку» и лежаки. Ширина покрышек колес не должна быть меньше 1,5″, за исключением односкоростных велосипедов. Для регистрации на участие в чемпионате Барнаула необходимо выслать заявку на сайт http://velandia.ru/velolife/velogonki/dyatlon-brn-120617.php.

В ней нужно указать паспортные данные, ФИО, дату рождения и телефон. Это необходимо для аренды специальных датчиков хронометража. Организатор обещает внушительный призовой фонд, а победитель среди мужчин получит новенький велосипед. Кроме того, призами и медалями награждаются участники, занявшие 1-5 места в категориях. Более подробную информацию можно узнать на сайте: https://vk.com/duatlon_brn.

Дуатлон — вид спорта, включающий в себя этап бега, затем велогонки и еще один этап бега. Дуатлон имеет некоторое сходство с триатлоном, но без плавательного этапа.