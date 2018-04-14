Песчаная принцесса» от 2 By 2 Gaming

В сказках «Тысяча и одна ночь» можно почерпнуть для себя немало интересных сюжетов. В центре внимания – восточная принцесса, перед которой падают ниц все знатные правители. Слот «Песчаная принцесса» напоминает нам об этих легендах, сделав главной героиней коронованную красавицу, за которой охотится богатый падишах. Сколько он готов отдать за то, чтобы быть с ней рядом? Будьте уверены, он никого не обделит вниманием.

Выбирая слот, игрок, прежде всего, смотрит на его процент выплат. Конечно, большую роль играет и привлекательная картинка. Но если процент ниже 95%, вряд ли пользователь захочет делать свои ставки (только если главным призом не становится джекпот). В слоте «Песчаная принцесса» этот показатель равен 96,1%. Вы можете рассчитывать на частые небольшие призы, поэтому имеет смысл долгая игровая сессия. Вероятность выпадения бонусов тоже очень неплохая.

В слоте достаточно функционала, чтобы вас развлечь. В нем 5 барабанов и 30 линий выплат. Разработчики дают вам возможность каждый раунд играть на максимальных ставках. На каждую из линий вы можете поставить от 1 цента до 1 доллара. В результате самая крупная игра ведется всего лишь на 30 долларах. В отечественных казино эти цифры будут еще меньше, когда слот будет активно распространяться. Например, в казино вулкан вегас игровые автоматы которого ждут своего счастливчика, всегда можно делать ставки в национальной валюте.

Коэффициенты выплат соответствуют ставкам: от х5 до х 500. Если немного постараться, можно пополнить свой счет на сумму с несколькими нулями. Каковы ваши возможности заработать? В слоте нет риск-игры. После раунда все средства попадают прямиком на счет. Зато есть:

Бонусные символы

Бонусные раунды

Попасть в призовой раунд можно только, собрав определенную комбинацию на экране. Давайте разберемся, что здесь к чему. Есть обычные символы, которые смогут вам принести только хорошие выплаты. Внизу пирамиды – пять карточных номиналов. Выше находятся тематические картинки, напоминающие нам о восточных легендах: шкатулка, зелье, замок, сокол, падишах и арабский скакун. Сверх того, есть специальные символы. Восточная принцесса, будучи «диким» символом, может заменить любое базовое изображение. А за комбинации из вайлдов вы получите максимальную выплату. Со скаттера в виде песчаных часов начинается отсчет бесплатных вращений.

Но есть и другие возможности для обогащения. Если принцесса заполняет всю третью колонку, вы можете получить множители от х2 до х4 и дополнительные джокеры. На таких спинах можно поднять до 60 тысяч кредитов. Стекированный джокер в третьем столбце приносит до 15 тысяч монет. Как видите, в «Песчаной принцессе» много возможностей для тех, кто хочет заработать на казино. Делайте расчет ставок и участвуйте в розыгрыше призов!