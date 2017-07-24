Пловец Майкл Фелпс проиграл белой акуле 2 секунды в заплыве на 100 метров

Самое странное видео дня
Самый титулованный участник Олимпиад, 23-кратный чемпион, пловец Майкл Фелпс принял участие в заплыве на 100 метров с белой акулой.
Соревнование было показано на телеканале Discovery под названием «Большая белая против большого золотого». В заплыве, который проходил в водах близ ЮАР, Фелпс уступил акуле две секунды, показав время 38,10.
Любопытно, что Фелпсу ничего не угрожало — его «соперник» был лишь компьютерной симуляцией. Многие телезрители по всему миру, ожидавшие реальной дуэли между Фелпсом и акулой, выразили свое негодование по этому поводу.
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Комментарии
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Ирина
Подскажите,что значит на безе НПО?Это какое образование? и какой выдается диплом?Читать статью
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Татьяна
не позорьтесь этот фейк с обрезанным видео выкидывать...вы же профессионалы типо а такие косяки в новостях...Читать статью
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Екатерина Г
Здравствуйте ,хотелось бы узнать ,у меня 2 по математике пересдача в сентябре если опять не получится пересдать возможно ли поступить…Читать статью
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Толик
Спасибо!Читать статью
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Соня Рей
Рисование (изо, искусство)Читать статью
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