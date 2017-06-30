Подальше от Чечни и незнакомцев: в Британии выпустили памятку к ЧМ-2018

Александр
Автор: Александр Июнь 30, 2017 11:45

Подальше от Чечни и незнакомцев: в Британии выпустили памятку к ЧМ-2018

Подальше от Чечни и незнакомцев: в Британии выпустили памятку к ЧМ-2018

Также просят не приближаться к границе с Донецкой и Луганской областями

Министерство иностранных дел Великобритании выпустило памятку для болельщиков, планирующих посетить матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, пишет RT со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Памятка призывает болельщиков не садиться в машину к незнакомцам, не носить с собой дорогих вещей и атрибутов туриста, избегать поездок в отдельные регионы России — Чечню, Дагестан и Ингушетию.

Также просят не приближаться к границе с Донецкой и Луганской областями Украины.

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Автор: Александр Июнь 30, 2017 11:45
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