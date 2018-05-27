«Подстрелил» итальянца. Алтайский стрелок стал победителем Кубка мира

mavit
Автор: mavit Май 27, 2018 23:45

«Подстрелил» итальянца. Алтайский стрелок стал победителем Кубка мира

Статья из газеты:
Еженедельник «Аргументы и Факты» № 18 03/05/2018

Соревнования проходили в южнокорейском Чханвон.

«Подстрелил» итальянца. Алтайский стрелок стал победителем Кубка мира

Спортсмены соревновалась в меткости в пулевой стрельбе из малокалиберного оружия. Призёр Олимпийских игр из Бийска Сергей Каменский был на высоте в упражнении «стрельба из трёх положений на дистанции 50 метров». Для него это, можно сказать, коронное задание, так как в 2016 году в Рио-де-Жанейро сибиряк именно в нём завоевал «серебро». Тогда его совсем немного опередил итальянец Николо Камприани.

Это, видимо, теперь его карма, ведь в Южной Корее главным соперником Каменского вновь стал «макаронник» – Марко Де Николо. В квалификации он уступил россиянину всего шесть очков. При этом на «золото» претендовал и ещё один спортсмен – венгр Истван Пени. Он проиграл Сергею пять очков.

Настоящая заруба началась в финале. Если Пени уже точно мог претендовать только на «бронзу», то за первое место развязалась нешуточная борьба, итогом которой стал точный выстрел Каменского: 460,6 очка против 459,0 набранных Де Николо. Фантастический результат!

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mavit
Автор: mavit Май 27, 2018 23:45
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