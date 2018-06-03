Полевой проезд на чемпионат Алтайского края по дрэг-рейсингу размыло дождем

Организаторы открыли запасной проезд

Полевой проезд на аэродром Панфилово в Новороманово, где 26-27 мая проходит Чемпионат Сибири и Алтайского края по дрэг-рейсингу, размыло из-за обильных майских дождей.

Подъезд к месту проведения гонок открыт через колонию поселения. Для того, чтобы добраться на место, нужно ехать прямо, не сворачивая.

Напомним, Чемпионат Сибири и Алтайского края по дрэг-рейсингу проходит 26-27 мая. Начало в 12:00 часов. В первый день состоятся квалификационные заезды, во второй – финальные. В турнире примут участие около 80 пилотов. В том числе победители и призеры чемпионатов прошлых лет: Алексей Калашников, Олег Крохин, Максим Кургузкин, Александр Ридель, Иван Кривошапов.

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