Полевой проезд на чемпионат Алтайского края по дрэг-рейсингу размыло дождем

mavit
Автор: mavit Июнь 3, 2018 17:45

Полевой проезд на чемпионат Алтайского края по дрэг-рейсингу размыло дождем

Организаторы открыли запасной проезд

Полевой проезд на чемпионат Алтайского края по дрэг-рейсингу размыло дождем

Полевой проезд на аэродром Панфилово в Новороманово, где 26-27 мая проходит Чемпионат Сибири и Алтайского края по дрэг-рейсингу, размыло из-за обильных майских дождей.

Подъезд к месту проведения гонок открыт через колонию поселения. Для того, чтобы добраться на место, нужно ехать прямо, не сворачивая.

Напомним, Чемпионат Сибири и Алтайского края по дрэг-рейсингу проходит 26-27 мая. Начало в 12:00 часов. В первый день состоятся квалификационные заезды, во второй – финальные. В турнире примут участие около 80 пилотов. В том числе победители и призеры чемпионатов прошлых лет: Алексей Калашников, Олег Крохин, Максим Кургузкин, Александр Ридель, Иван Кривошапов.

Полевой проезд на чемпионат Алтайского края по дрэг-рейсингу размыло дождем

Четверть мили за 10 секунд. Как прошел этап Кубка Сибири по дрэг-рейсингу

Подробнее

 

Читайте также

mavit
Автор: mavit Июнь 3, 2018 17:45
Оставить комментарий

Нет комментариев

Ваш комментарий будет первым!

Стань первым, то выскажет свое мнение относительно этой статьи.

Оставить комментарий
Посмотреть комментарии

Оставить комментарий

Оставляя комментарий, Вы соглашаетесь с условиями пользовательского соглашения

Новости

Комментарии

  • Саша

    Саша

    Спасибо, за информацию, еще не пробовал ультрозвуковую чистку, заинтересовало очень,обязательно посещу Люми-дент

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре? Если та, то каким образом узнать?

    Читать статью
  • Дмитрий Волох

    Дмитрий Волох

    Есть ли какие-то противопоказания в этой процедуре?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру? Не испортятся ли зубы?

    Читать статью
  • Ульяна

    Ульяна

    Как часто можно делать данную процедуру?

    Читать статью

Фото

Детский сад № 57 «Радуга»: детство не кончается никогда!

4 Фотографии Все фотографии

Закрытие фестиваля «Земляки». 9 августа 2015 года

71 Фотографии Все фотографии

Соревнования по скоростному маневрированию. 9 августа 2015 года

47 Фотографии Все фотографии