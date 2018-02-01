Популярные карточные игры

Существует множество разновидностей карточных игр и на этом сайте можно получить информацию о русской карточной игре Дурак и о многих других прямо сейчас. Из большого многообразия выделяют такие популярные развлечения: Покер, Преферанс, Тысяча, Бридж, Баккара, Блекджек.

Покер

Есть множество разных вариантов этой игры и топ являются следующие: Техасский Холдем, Омаха, Дроп-покер, Stad, Омаха и много других разновидностей.

Целью игры является следующее: нужно собрать более выигрышные комбинации карт. Ещё есть второй вариант развития событий: заставить других игроков перестать учавствовать и забрать деньги. При этом игрок не всегда выигрывает с наиболее выигрышной комбинацией из-за того, что при помощи психологичного приёма игрок может выиграть, имея не удачную колоду. Покер — одна из самых популярных карточных игр.

Преферанс

Этот вариант позволяет подключаться четверым игрокам одновременно. Основной целью игры в эти карты является набор большого количества очков за розыгрыш раздач. Чтобы записать количество оч-в в игре есть специально для этого бумажный лист, который называется пулькой, в ней для любого участника выделено поле на три секции: пуля, горка и висты.

Бридж

Это единственная игра, которая признана комитетом спорта как спортивная. По традиции бридж включает четыре игрока. Здесь соперники разделяются два на два. Основной задачей данной игры является набор больших очков и заказ взяток. Существует всего 2 вида игры Бридж — спорт и роббер.

Баккара

Во время раздачи такие участники как банкир и игрок должны получать по 2 карточки, также можно получить и 3 карту. Тот, кто наберёт 9 оч-в будет победитель. На данный момент всё более популярным является такой вид punto-banco. Здесь игра направлена против принципа казино. Карты должен и может раздать только дилер. Ставка делается либо на банко, или на игрока (пунто) или же на ничью.

Тысяча

Главная цель — нужно набрать больше одной тысячи очков. Игра включает в себя до четырёх игроков одновременно. Но играть можно как вдвоём, так и втроём. У каждого участника есть возможность назначить козыря, если имеется «марьяж», означающий пару дам и короля 1-ой масти.