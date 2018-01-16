Правила выбора экипировки для единоборств

В любом из видов единоборств важную роль играет выбор подходящей экипировки. Оттого, из каких материалов и насколько качественно она выполнена, будет зависеть следующее: сила нанесения удара, общая работоспособность на тренировках, вероятность получить травму и т.п.

Далее, будут рассмотрены основные критерии при выборе экипировки для единоборств.

Всё начинается с удобства. Приобретаемое снаряжение не должно сковывать движения, как-либо мешать во время тренировок и спаррингов. Перейдя по ссылке https://xn--80aklsehdbmct.xn--p1ai/ можно подобрать экипировку для Единоборств.

— Выбирая перчатки, обратите внимание на фиксацию, а также правильно подобранный вес в зависимости от требований отдельного спортсмена.

— Защитное обмундирование не должно мешать свободно передвигаться.

— Делая акцент на шлеме, обратите внимание на его правильную вентиляцию и его габариты. Чем он больше, тем труднее уследить за движениями противника.

Второй пункт занимает безопасность. Она важна во время проведения поединка.

— Боксёрские перчатки должны быть упругими и как следует тушить удар. Эти параметры зависят от материала, использованного для набивки. В остальном, всё будет зависеть от вида соревнований и потребностей самого покупателя. Не забывайте, для спаррингов используют мягкие перчатки, а для работы на снарядах более твёрдые.

— Шлем, снова-таки, должен подбираться отталкиваясь от индивидуальных требований спортсмена. Правило по поводу защиты остаётся неизменным: чем больше – тем надежнее.

— Остальные средства для защиты, подбирает каждый исключительно под себя. Одного общего критерия не существует. Однако, всё что больше, то прочнее, но менее удобное.

Третий пункт относится к качеству. Если вы хотите, чтобы экипировка прослужила вам как можно дольше, выбирайте изделия из кожи. Пусть цена на них значительно больше, зато не придётся каждый месяц посещать ближайший магазин спортивных товаров.

Последний в нашей статье, но не по значению пункт – фирма производитель. Прежде чем приобрести любой товар, узнайте фирму производителя. Не всегда высокая цена обусловлена превосходным качеством.