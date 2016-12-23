Представители Поветкина требуют вскрыть допинг-пробу «Б»
Представитель Поветкина рассказал, что появление в организме боксера запрещенного вещества маловероятно
Представители российского боксера Александра Поветкина считают, что в его организме маловероятно появление запрещенных веществ. Они будут настаивать на вскрытие допинг-пробы «Б» после того, как стало известно о положительном результате его пробы «А». Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на слова главы компании «Мир бокса» Андрея Рябинского.
Рябинский заявил, что боксер параллельно сдавал допинг-тесты в альтернативной лаборатории. По мнению представителя боксера, в его организме маловероятно появление запрещенных веществ. Также Рябинский рассказал, что Поветкин находился под наблюдением врача. Команда спортсмена намерена разобраться с этими лабораториями.
Напомним, ранее стало известно, что в организме Поветкина нашли запрещенный препарат остарин. От поединка отказалась команда канадца Бермейна Стиверна . Теперь стало известно, что россиянин проведет бой с другим боксером.
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