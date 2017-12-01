Преимущества холодной вулканизации

Метод холодной вулканизации (или иначе – химической) был изобретен в первой половине двадцатого века, в тридцать пятом году. Изобрел его Чарльз Корнелл. Он же основал и компанию ТЕСН. Этот метод стал альтернативой методы горячей вулканизации.

Метод – холодная вулканизация – это быстрое (всего около пяти минут) высыхание клея, в результате которого получается устойчивое, а также супер надежное соединение различных резиновых (и не только) заплат, различных грибков, пластырей, а также и жгутов. Происходит это благодаря химической реакции, вступающая между реагентом, а также клеящим специальным средством. При этом реагент необходимо наносить на ремонтируемый материал, а клеящее средство на поверхность с повреждениями.

Материал, который называется ремонтным, в способе холодной вулканизации, по сути, должен «ввариваться» в приклеиваемую поверхность, но никак при способе горячей вулканизации. Особенность тех заплат, которые применяются при данном методе – это два слоя. Верхний слой – резина с хорошими эластичными свойствами. Нижний – специально созданный химический реагент. Именно этот реагент и обеспечивает качественное соединение. Соединение происходит на уровне молекул.

Применяют способ холодной вулканизации, когда надо отремонтировать пробитую покрышку или камеру, а также и при склейке конвейерных (транспортерных) лент. Одно из преимуществ способа холодной вулканизации при шиномонтаже является возможность его быстродействия. Для этого нужны специальные ремонтные наборы.

Точно также быстро ремонтируются и ленты, в основном конвейерного типа. Конвейерные ленты могут иметь ширину более полтора метров. Ремонтные работы по склейке могут длиться не более пяти часов. Если рвется лента конвейера, то уже спустя три часов после состыковки можно конвейер использовать вновь. При применении клея, состоящего из двух компонентов, эта процедура – холодная вулканизация – происходит очень быстро. Также склеивают и ленты на основе резины и ткани. Но не только эти материалы склеивает этот клей. Также клеиться и металл и пластины технического назначения к различным частям из любого металла.