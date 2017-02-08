Преимущества всесезонных шин

Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 8, 2017 03:20

Преимущества всесезонных шин

Всесезонные шины – это изделия, параметры работы которых являются удовлетворительными на протяжении всего года. 

Основными параметрами, определяющими качество всесезонных шин, являются:

  • Состав резины;
  • Высота протектора;
  • Рисунок протектора.

Зимние шины отличаются высоким протектором, поскольку это необходимо для сминания снежного покрова. Протектор состоит из рассеченных блоков, поэтому зимняя резина довольно эластична в условиях отрицательных температур.

В отличие от них, летние шины имеют сравнительно небольшой, низкий протектор. Летняя шина должна качественно сцепляться с дорожным покрытием  — бетоном или асфальтом. Такой эффект сцепления достигается посредством нанесения специального рисунка на протектор. При этом рисунок имеет такую структуру, что глубина и ширина канавок – небольшая. Разработчики создали шины для езды в дождь, вода в них попадает в выемки, после чего оттуда беспрепятственно вытекает наружу.

Что касается протектора всесезонной шины, то он несколько ниже по сравнению с протектором зимних колес. В то же время, блоки протектора на «всесезонках» отделены между собой и разделены на ламели. Специалисты отмечают, что всесезонные шины созданы для других стран, где климат более мягкий, и нет таких морозов, как в России. Эксперты рекомендуют использовать всесезонные шины в тех регионах, где средняя температура воздуха зимой составляет 0 градусов по Цельсию.

Преимущества всесезонных шин:

  • Удобство в эксплуатации, поскольку нет необходимости «переобувать» машину в межсезонье;
  • Всесезонные шины не создают шума при езде по асфальту;
  • Во время переменчивой погоды, когда снег меняется дождем. Нет необходимости менять шины.

Наряду с преимуществами всесезонные шины имеют ряд недостатков:

  • На укатанном снеге и льду уступают зимним шинам;
  • Срок эксплуатации – круглый год, что приводит к ускоренному износу по сравнению с зимними шинами;
  • При понижении температуры ниже 7 градусов всесезонная шина «дубеет» и утрачивает свои качества.

Управляя автомобилем, «обутым» во всесезонные шины, следует помнить о том, что эти шины не предназначены для гонок и внедорожной езды.

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Елизавета Коротаева
Автор: Елизавета Коротаева Февраль 8, 2017 03:20
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