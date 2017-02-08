Всесезонные шины – это изделия, параметры работы которых являются удовлетворительными на протяжении всего года.

Основными параметрами, определяющими качество всесезонных шин, являются:

Состав резины;

Высота протектора;

Рисунок протектора.

Зимние шины отличаются высоким протектором, поскольку это необходимо для сминания снежного покрова. Протектор состоит из рассеченных блоков, поэтому зимняя резина довольно эластична в условиях отрицательных температур.

В отличие от них, летние шины имеют сравнительно небольшой, низкий протектор. Летняя шина должна качественно сцепляться с дорожным покрытием — бетоном или асфальтом. Такой эффект сцепления достигается посредством нанесения специального рисунка на протектор. При этом рисунок имеет такую структуру, что глубина и ширина канавок – небольшая. Разработчики создали шины для езды в дождь, вода в них попадает в выемки, после чего оттуда беспрепятственно вытекает наружу.

Что касается протектора всесезонной шины, то он несколько ниже по сравнению с протектором зимних колес. В то же время, блоки протектора на «всесезонках» отделены между собой и разделены на ламели. Специалисты отмечают, что всесезонные шины созданы для других стран, где климат более мягкий, и нет таких морозов, как в России. Эксперты рекомендуют использовать всесезонные шины в тех регионах, где средняя температура воздуха зимой составляет 0 градусов по Цельсию.

Преимущества всесезонных шин:

Удобство в эксплуатации, поскольку нет необходимости «переобувать» машину в межсезонье;

Всесезонные шины не создают шума при езде по асфальту;

Во время переменчивой погоды, когда снег меняется дождем. Нет необходимости менять шины.

Наряду с преимуществами всесезонные шины имеют ряд недостатков:

На укатанном снеге и льду уступают зимним шинам;

Срок эксплуатации – круглый год, что приводит к ускоренному износу по сравнению с зимними шинами;

При понижении температуры ниже 7 градусов всесезонная шина «дубеет» и утрачивает свои качества.

Управляя автомобилем, «обутым» во всесезонные шины, следует помнить о том, что эти шины не предназначены для гонок и внедорожной езды.