«Президентские спортивные игры» проходят в Алтайском крае

Соревнования продлятся до 9 июня
В селе Ребриха Алтайского края школьники участвуют в соревнованиях «Президентские спортивные игры». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на минобрнауки края.
Отмечается, что состязания проходят с 6 по 9 июня. На победу претендуют девять команд.
Участники «Президентских спортивных игр» соревнуются в турнире по шашкам, легкой атлетике (бег 30 м, эстафеты, прыжки в длину, метание мяча), а также настольному теннису.
Победителей и призеров наградят медалями, грамотами и призами, а командам вручат кубки и дипломы. Та команда, которая победит по итогам комплексного зачета, будет участвовать во Всероссийских спортивных играх школьников.
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